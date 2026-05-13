Десерт за 5 хвилин без духовки: знадобиться молоко та полуниця
Дата публікації: 13 травня 2026 03:04
Десерт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua
Цей полуничний десерт підкорює з першої ложки своєю ніжною текстурою та вершковим смаком. Для приготування не потрібні духовка, желатин чи борошно — лише кілька доступних інгредієнтів і трохи часу. Ідеальний варіант для літнього чаювання або легкого домашнього десерту.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 1 л;
- згущене молоко — 250 г;
- ванільний цукор — 5 г;
- кукурудзяний крохмаль — 150 г;
- вершкове масло — 30 г;
- полуниця — 300 г;
- кокосова стружка — за смаком;
- волоські горіхи — за смаком.
Спосіб приготування
- У каструлі змішати молоко, згущене молоко, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль.
- Добре перемішати вінчиком, щоб маса стала однорідною без грудочок.
- Поставити каструлю на середній вогонь і готувати, постійно помішуючи, до загустіння.
- Наприкінці додати вершкове масло та перемішати до ніжної кремової консистенції.
- Полуницю нарізати шматочками. Частину крему викласти у форму або склянки, додати ягоди та зверху розподілити решту крему.
- Накрити плівкою, охолодити до кімнатної температури та поставити в холодильник до повного застигання.
- Перед подачею посипати кокосовою стружкою та подрібненими волоськими горіхами.
