Десерт за 5 хвилин без духовки: знадобиться молоко та полуниця

Десерт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей полуничний десерт підкорює з першої ложки своєю ніжною текстурою та вершковим смаком. Для приготування не потрібні духовка, желатин чи борошно — лише кілька доступних інгредієнтів і трохи часу. Ідеальний варіант для літнього чаювання або легкого домашнього десерту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 1 л;

згущене молоко — 250 г;

ванільний цукор — 5 г;

кукурудзяний крохмаль — 150 г;

вершкове масло — 30 г;

полуниця — 300 г;

кокосова стружка — за смаком;

волоські горіхи — за смаком.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У каструлі змішати молоко, згущене молоко, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль. Добре перемішати вінчиком, щоб маса стала однорідною без грудочок. Поставити каструлю на середній вогонь і готувати, постійно помішуючи, до загустіння. Наприкінці додати вершкове масло та перемішати до ніжної кремової консистенції. Полуницю нарізати шматочками. Частину крему викласти у форму або склянки, додати ягоди та зверху розподілити решту крему. Накрити плівкою, охолодити до кімнатної температури та поставити в холодильник до повного застигання. Перед подачею посипати кокосовою стружкою та подрібненими волоськими горіхами.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.