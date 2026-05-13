Десерт за 5 хвилин без духовки: знадобиться молоко та полуниця

Десерт за 5 хвилин без духовки: знадобиться молоко та полуниця

Дата публікації: 13 травня 2026 03:04
Десерт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей полуничний десерт підкорює з першої ложки своєю ніжною текстурою та вершковим смаком. Для приготування не потрібні духовка, желатин чи борошно — лише кілька доступних інгредієнтів і трохи часу. Ідеальний варіант для літнього чаювання або легкого домашнього десерту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 1 л;
  • згущене молоко — 250 г;
  • ванільний цукор — 5 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 150 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • полуниця — 300 г;
  • кокосова стружка — за смаком;
  • волоські горіхи — за смаком.
рецепт десерту з полуницею
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У каструлі змішати молоко, згущене молоко, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль.
  2. Добре перемішати вінчиком, щоб маса стала однорідною без грудочок.
  3. Поставити каструлю на середній вогонь і готувати, постійно помішуючи, до загустіння.
  4. Наприкінці додати вершкове масло та перемішати до ніжної кремової консистенції.
  5. Полуницю нарізати шматочками. Частину крему викласти у форму або склянки, додати ягоди та зверху розподілити решту крему.
  6. Накрити плівкою, охолодити до кімнатної температури та поставити в холодильник до повного застигання.
  7. Перед подачею посипати кокосовою стружкою та подрібненими волоськими горіхами.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
