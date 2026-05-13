Десерт за 5 минут без духовки: понадобится молоко и клубника
Этот клубничный десерт покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и сливочным вкусом. Для приготовления не нужны духовка, желатин или мука — всего несколько доступных ингредиентов и немного времени. Идеальный вариант для летнего чаепития или легкого домашнего десерта.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 1 л.;
- сгущенное молоко — 250 г;
- ванильный сахар — 5 г;
- кукурузный крахмал — 150 г;
- сливочное масло — 30 г;
- клубника — 300 г;
- кокосовая стружка — по вкусу;
- грецкие орехи — по вкусу.
Способ приготовления
- В кастрюле смешать молоко, сгущенное молоко, ванильный сахар и кукурузный крахмал.
- Хорошо перемешать венчиком, чтобы масса стала однородной без комочков.
- Поставить кастрюлю на средний огонь и готовить, постоянно помешивая, до загустения.
- В конце добавить сливочное масло и перемешать до нежной кремовой консистенции.
- Клубнику нарезать кусочками. Часть крема выложить в форму или стаканы, добавить ягоды и сверху распределить остальной крем.
- Накрыть пленкой, охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник до полного застывания.
- Перед подачей посыпать кокосовой стружкой и измельченными грецкими орехами.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.