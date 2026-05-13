Десерт за 5 минут без духовки: понадобится молоко и клубника

Десерт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот клубничный десерт покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и сливочным вкусом. Для приготовления не нужны духовка, желатин или мука — всего несколько доступных ингредиентов и немного времени. Идеальный вариант для летнего чаепития или легкого домашнего десерта.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 1 л.;

сгущенное молоко — 250 г;

ванильный сахар — 5 г;

кукурузный крахмал — 150 г;

сливочное масло — 30 г;

клубника — 300 г;

кокосовая стружка — по вкусу;

грецкие орехи — по вкусу.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В кастрюле смешать молоко, сгущенное молоко, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Хорошо перемешать венчиком, чтобы масса стала однородной без комочков. Поставить кастрюлю на средний огонь и готовить, постоянно помешивая, до загустения. В конце добавить сливочное масло и перемешать до нежной кремовой консистенции. Клубнику нарезать кусочками. Часть крема выложить в форму или стаканы, добавить ягоды и сверху распределить остальной крем. Накрыть пленкой, охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник до полного застывания. Перед подачей посыпать кокосовой стружкой и измельченными грецкими орехами.

