Десерт за 5 минут без духовки: понадобится молоко и клубника

Дата публикации 13 мая 2026 03:04
Десерт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот клубничный десерт покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и сливочным вкусом. Для приготовления не нужны духовка, желатин или мука — всего несколько доступных ингредиентов и немного времени. Идеальный вариант для летнего чаепития или легкого домашнего десерта.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 1 л.;
  • сгущенное молоко — 250 г;
  • ванильный сахар — 5 г;
  • кукурузный крахмал — 150 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • клубника — 300 г;
  • кокосовая стружка — по вкусу;
  • грецкие орехи — по вкусу.
рецепт десерту з полуницею
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле смешать молоко, сгущенное молоко, ванильный сахар и кукурузный крахмал.
  2. Хорошо перемешать венчиком, чтобы масса стала однородной без комочков.
  3. Поставить кастрюлю на средний огонь и готовить, постоянно помешивая, до загустения.
  4. В конце добавить сливочное масло и перемешать до нежной кремовой консистенции.
  5. Клубнику нарезать кусочками. Часть крема выложить в форму или стаканы, добавить ягоды и сверху распределить остальной крем.
  6. Накрыть пленкой, охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник до полного застывания.
  7. Перед подачей посыпать кокосовой стружкой и измельченными грецкими орехами.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
