Дієтичне печиво без яєць, масла та молока — корисний і смачний рецепт

Дієтичне печиво без яєць, масла та молока — рецепт десерта
Це печиво — ідеальний варіант для тих, хто дотримується здорового харчування. Воно виходить ніжним, ароматним і зовсім не містить яєць, масла чи молока. Готується легко, а результат приємно здивує.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яблука — 2 шт. (великі);
- лимонний сік — до смаку;
- цукор — 2 ст. л.
Тісто:
- борошно — 180-200 г;
- розпушувач — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- цедра лимона — за смаком;
- олія — 70-80 мл;
- тушковані яблука — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Яблука очистити від шкірки, натерти на великій тертці. Викласти на сковороду, додати лимонний сік, цукор і тушкувати кілька хвилин, помішуючи.
Борошно просіяти разом із розпушувачем у миску, додати сіль, цукор, олію, 1 ст. л. тушкованих яблук, цедру лимона та 2-3 ст. л. холодної води. Замісити тісто.
Сформувати кульки, зробити заглиблення в центрі та викласти яблучну начинку.
Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво посипати цукровою пудрою та подавати до столу.
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