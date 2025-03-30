Дієтичне печиво без яєць, масла та молока — корисний і смачний рецепт

Дієтичне печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Це печиво — ідеальний варіант для тих, хто дотримується здорового харчування. Воно виходить ніжним, ароматним і зовсім не містить яєць, масла чи молока. Готується легко, а результат приємно здивує.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яблука — 2 шт. (великі);

лимонний сік — до смаку;

цукор — 2 ст. л.

Тісто:

борошно — 180-200 г;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

цедра лимона — за смаком;

олія — 70-80 мл;

тушковані яблука — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки, натерти на великій тертці. Викласти на сковороду, додати лимонний сік, цукор і тушкувати кілька хвилин, помішуючи.

Терті яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Борошно просіяти разом із розпушувачем у миску, додати сіль, цукор, олію, 1 ст. л. тушкованих яблук, цедру лимона та 2-3 ст. л. холодної води. Замісити тісто.

Приготування печива. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати кульки, зробити заглиблення в центрі та викласти яблучну начинку.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво посипати цукровою пудрою та подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів

Ось, наприклад, чудовий рецепт вологого торта "Мадонна" — ніжніший за "Тирамісу" та смачніший за "Медовик".

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт низькокалорійного десерту, який можна їсти навіть уночі. Для цього просто кладемо кисломолочний сир і сухофрукти в пляшку — за годину торт без випікання.

Ось ще один варіант корисного десерту без духовки за 5 хвилин — підійде тим, хто на дієті.

Або спробуйте приготувати торт без цукру, без яєць, без борошна, який виходить дуже смачним.

Ще один рецепт торта "Настя", який готується лише за 15 хвилин — без випічки та без тіста.