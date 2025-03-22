Вертута з яблуками без духовки — традиційний рецепт Полтавщини

Рецепт вертути з яблоками без духовки — шедевр з Полтавщини
Вертута з яблуками — це справжня родзинка полтавської кухні. Його готують без духовки, а смак виходить навіть кращим, ніж у традиційної випічки. Простий рецепт, натуральні інгредієнти та неймовірний аромат — ідеальне поєднання для домашнього частування.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вода — 135 мл.;
- олія — 125 мл.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- борошно — 380 г.
Яблучна начинка:
- яблука — 2–2,5 кг;
- ваніль або кориця — дрібка (за бажанням);
- цукор — по 2 ст. л. на кожен корж з яблуками.
Спосіб приготування
Змішати у мисці воду з олією, додати сіль і борошно, замісити еластичне тісто.
Для начинки очищені яблука натерти тонкими пластинками, за бажанням додати ваніль або корицю, перемішати.
Тісто розкачати у тонкий прямокутний пласт завтовшки приблизно 1 мм. Викласти на нього яблучну начинку, рівномірно посипати цукром.
Акуратно скрутити тісто в рулет, після чого закрутити його у спіраль.
У сковорідці розігріти олію, викласти заготовку та обсмажувати під закритою кришкою на мінімальному вогні по 10 хвилин з кожного боку.
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