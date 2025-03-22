Вертута з яблуками без духовки — традиційний рецепт Полтавщини

Яблучна вертута. Фото: gospodynka.com.ua

Вертута з яблуками — це справжня родзинка полтавської кухні. Його готують без духовки, а смак виходить навіть кращим, ніж у традиційної випічки. Простий рецепт, натуральні інгредієнти та неймовірний аромат — ідеальне поєднання для домашнього частування.



Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

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вода — 135 мл.;

олія — 125 мл.;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно — 380 г.

Яблучна начинка:

яблука — 2–2,5 кг;

ваніль або кориця — дрібка (за бажанням);

цукор — по 2 ст. л. на кожен корж з яблуками.

Спосіб приготування

Змішати у мисці воду з олією, додати сіль і борошно, замісити еластичне тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки очищені яблука натерти тонкими пластинками, за бажанням додати ваніль або корицю, перемішати.

Нарізані яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розкачати у тонкий прямокутний пласт завтовшки приблизно 1 мм. Викласти на нього яблучну начинку, рівномірно посипати цукром.

Тісто та яблучна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно скрутити тісто в рулет, після чого закрутити його у спіраль.

Приготування випічки. Фото: gospodynka.com.ua

У сковорідці розігріти олію, викласти заготовку та обсмажувати під закритою кришкою на мінімальному вогні по 10 хвилин з кожного боку.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua



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