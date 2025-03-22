Вертута с яблоками без духовки — традиционный рецепт Полтавщины

Яблочная вертута. Фото: gospodynka.com.ua

Вертута с яблоками — это настоящая изюминка полтавской кухни. Его готовят без духовки, а вкус получается даже лучше, чем у традиционной выпечки. Простой рецепт, натуральные ингредиенты и невероятный аромат - идеальное сочетание для домашнего угощения.



Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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вода — 135 мл.;

масло — 125 мл.;

соль — 0,5 ч. л.;

мука — 380 г.

Яблочная начинка:

яблоки — 2-2,5 кг;

ваниль или корица — щепотка (по желанию);

сахар — по 2 ст. л. на каждый корж с яблоками.

Способ приготовления

Смешать в миске воду с маслом, добавить соль и муку, замесить эластичное тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки очищенные яблоки натереть тонкими пластинками, по желанию добавить ваниль или корицу, перемешать.

Нарезанные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто раскатать в тонкий прямоугольный пласт толщиной примерно 1 мм. Выложить на него яблочную начинку, равномерно посыпать сахаром.

Тесто и яблочная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Аккуратно свернуть тесто в рулет, после чего закрутить его в спираль.

Приготовление выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде разогреть масло, выложить заготовку и обжаривать под закрытой крышкой на минимальном огне по 10 минут с каждой стороны.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua



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