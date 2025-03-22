Вертута с яблоками без духовки — традиционный рецепт Полтавщины

Рецепт вертуты с яблоками без духовки — шедевр с Полтавщины
Вертута с яблоками — это настоящая изюминка полтавской кухни. Его готовят без духовки, а вкус получается даже лучше, чем у традиционной выпечки. Простой рецепт, натуральные ингредиенты и невероятный аромат - идеальное сочетание для домашнего угощения.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вода — 135 мл.;
- масло — 125 мл.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- мука — 380 г.
Яблочная начинка:
- яблоки — 2-2,5 кг;
- ваниль или корица — щепотка (по желанию);
- сахар — по 2 ст. л. на каждый корж с яблоками.
Способ приготовления
Смешать в миске воду с маслом, добавить соль и муку, замесить эластичное тесто.
Для начинки очищенные яблоки натереть тонкими пластинками, по желанию добавить ваниль или корицу, перемешать.
Тесто раскатать в тонкий прямоугольный пласт толщиной примерно 1 мм. Выложить на него яблочную начинку, равномерно посыпать сахаром.
Аккуратно свернуть тесто в рулет, после чего закрутить его в спираль.
В сковороде разогреть масло, выложить заготовку и обжаривать под закрытой крышкой на минимальном огне по 10 минут с каждой стороны.
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