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Рецепт вертуты с яблоками без духовки — шедевр с Полтавщины

22 марта 2025 03:26
Марина Евтягина - Редактор
Вертута с яблоками без духовки — традиционный рецепт Полтавщины
Яблочная вертута. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Вертута с яблоками — это настоящая изюминка полтавской кухни. Его готовят без духовки, а вкус получается даже лучше, чем у традиционной выпечки. Простой рецепт, натуральные ингредиенты и невероятный аромат - идеальное сочетание для домашнего угощения.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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  • вода — 135 мл.;
  • масло — 125 мл.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • мука — 380 г.

Яблочная начинка:

  • яблоки — 2-2,5 кг;
  • ваниль или корица — щепотка (по желанию);
  • сахар — по 2 ст. л. на каждый корж с яблоками.

Способ приготовления

Смешать в миске воду с маслом, добавить соль и муку, замесить эластичное тесто.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки очищенные яблоки натереть тонкими пластинками, по желанию добавить ваниль или корицу, перемешать.

рецепт смачної випічки з яблуками
Нарезанные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто раскатать в тонкий прямоугольный пласт толщиной примерно 1 мм. Выложить на него яблочную начинку, равномерно посыпать сахаром.

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Тесто и яблочная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Аккуратно свернуть тесто в рулет, после чего закрутить его в спираль.

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Приготовление выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде разогреть масло, выложить заготовку и обжаривать под закрытой крышкой на минимальном огне по 10 минут с каждой стороны.

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Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua


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