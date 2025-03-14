Дешевий торт за 15 хвилин на кефірі — смачний рецепт з фото

Коли "фінанси співають романси" — торт за 15 хвилин на кефірі
Коли не хочеться витрачати багато часу та грошей, цей торт на кефірі — справжня знахідка. Готується швидко, виходить ніжним і смачним, а інгредієнти знайдуться на будь-якій кухні.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір 2,5% — 500 мл;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 75 г;
- сода — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 30 г;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- борошно — 400 г;
- цедра одного лимона;
- будь-яке кисле варення — 450 г;
- сметана — 250–300 г;
- цукрова пудра — 1 ст. л. з гіркою.
Спосіб приготування
Яйця збити з дрібкою солі та цукром до пишності. Влити кефір і добре перемішати. Просіяти борошно у два етапи, замішати тісто до однорідності.
Розтопити вершкове масло, влити у тісто та знову перемішати. Додати натерту цедру лимона, всипати соду, погасити лимонним соком і ще раз добре вимішати міксером.
Форму 26×36 см застелити пергаментом. Вилити тісто, рівномірно розподілити лопаткою. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 15 хвилин.
Охолоджений бісквіт обережно вийняти, обрізати краї, розрізати на 4 рівні тонкі прямокутні коржі.
Кожен шар змастити варенням, складаючи один на один. Сметану змішати з цукровою пудрою до однорідності. Покрити кремом верх та боки торта. Крем, що залишився, використати для декору за допомогою кондитерського мішка. Боки можна посипати мигдальними пелюстками.
Готовий торт поставити в холодильник на кілька годин для просочення. Перед подачею нарізати порційними шматками.
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