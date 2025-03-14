Дешевий торт за 15 хвилин на кефірі — смачний рецепт з фото

Домашній торт. Фото: smachnenke.com.ua

Коли не хочеться витрачати багато часу та грошей, цей торт на кефірі — справжня знахідка. Готується швидко, виходить ніжним і смачним, а інгредієнти знайдуться на будь-якій кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кефір 2,5% — 500 мл;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 75 г;

сода — 1 ч. л.;

вершкове масло — 30 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

борошно — 400 г;

цедра одного лимона;

будь-яке кисле варення — 450 г;

сметана — 250–300 г;

цукрова пудра — 1 ст. л. з гіркою.

Спосіб приготування

Яйця збити з дрібкою солі та цукром до пишності. Влити кефір і добре перемішати. Просіяти борошно у два етапи, замішати тісто до однорідності.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Розтопити вершкове масло, влити у тісто та знову перемішати. Додати натерту цедру лимона, всипати соду, погасити лимонним соком і ще раз добре вимішати міксером.

Коржі для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Форму 26×36 см застелити пергаментом. Вилити тісто, рівномірно розподілити лопаткою. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 15 хвилин.

Варення для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Охолоджений бісквіт обережно вийняти, обрізати краї, розрізати на 4 рівні тонкі прямокутні коржі.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Кожен шар змастити варенням, складаючи один на один. Сметану змішати з цукровою пудрою до однорідності. Покрити кремом верх та боки торта. Крем, що залишився, використати для декору за допомогою кондитерського мішка. Боки можна посипати мигдальними пелюстками.

Торт з кремом. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий торт поставити в холодильник на кілька годин для просочення. Перед подачею нарізати порційними шматками.

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