Торт Лінива невістка — ніжний смак за 30 хвилин без духовки

Торт "Лінива невістка". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться чогось смачного, але немає часу на складні рецепти — торт "Лінива невістка" стане справжньою знахідкою. Готується всього за 30 хвилин, без випікання, а смакує так, ніби провели на кухні кілька годин.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

молоко — 500 мл.;

вода — 50 мл.;

цукор — 120 г + 30 г;

яйце — 1 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л.;

вершкове масло — 50 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Для тіста:

мед — 100 г;

сода — 1,5 ч. л.;

вершкове масло — 100 г;

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

борошно — 200 г.

Спосіб приготування

Для приготування карамельного крема налити молоко в каструлю з товстим дном, довести майже до кипіння. В іншій каструлі змішати цукор і воду, поставити на сильний вогонь, постійно помішуючи, поки цукор не розчиниться і не набуде карамельного кольору. Поступово вливати гаряче молоко в карамель, добре перемішати та знову нагріти.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо змішати яйце, 30 г цукру та крохмаль. Тонкою цівкою вливати карамельне молоко, постійно помішуючи до однорідної консистенції. Перелити масу назад у каструлю, варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зняти з вогню, одразу додати вершкове масло, перемішати. За бажанням додати ванільний цукор. Накрити плівкою "в контакт" та залишити охолоджуватися.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для тіста у каструлі з товстим дном розтопити мед, додати соду та добре перемішати, поки маса не набуде бурштинового кольору і не почне пінитися. Додати м’яке вершкове масло, перемішати до однорідності.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо збити яйця з сіллю та цукром, поступово влити медову масу, добре перемішати. Додати борошно та замісити однорідне тісто. Коржі випікати на сухій сковорідці під закритою кришкою 5 хвилин. Потім перевернути та випікати ще 1–2 хвилини без кришки.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджені коржі підрізати, обрізки подрібнити для посипки. Крем збити міксером до посвітління. Перемастити коржі, змастити верх та боки торта.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати подрібненою крихтою. Залишити торт у холодильнику для просочення.

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