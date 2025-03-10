Торт Лінива невістка — ніжний смак за 30 хвилин без духовки

Торт "Лінива невістка" — готується за 30 хвилин без духовки
Якщо хочеться чогось смачного, але немає часу на складні рецепти — торт "Лінива невістка" стане справжньою знахідкою. Готується всього за 30 хвилин, без випікання, а смакує так, ніби провели на кухні кілька годин.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко — 500 мл.;
- вода — 50 мл.;
- цукор — 120 г + 30 г;
- яйце — 1 шт.;
- кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л.;
- вершкове масло — 50 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.
Для тіста:
- мед — 100 г;
- сода — 1,5 ч. л.;
- вершкове масло — 100 г;
- яйця — 4 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 100 г;
- борошно — 200 г.
Спосіб приготування
Для приготування карамельного крема налити молоко в каструлю з товстим дном, довести майже до кипіння. В іншій каструлі змішати цукор і воду, поставити на сильний вогонь, постійно помішуючи, поки цукор не розчиниться і не набуде карамельного кольору. Поступово вливати гаряче молоко в карамель, добре перемішати та знову нагріти.
Окремо змішати яйце, 30 г цукру та крохмаль. Тонкою цівкою вливати карамельне молоко, постійно помішуючи до однорідної консистенції. Перелити масу назад у каструлю, варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зняти з вогню, одразу додати вершкове масло, перемішати. За бажанням додати ванільний цукор. Накрити плівкою "в контакт" та залишити охолоджуватися.
Для тіста у каструлі з товстим дном розтопити мед, додати соду та добре перемішати, поки маса не набуде бурштинового кольору і не почне пінитися. Додати м’яке вершкове масло, перемішати до однорідності.
Окремо збити яйця з сіллю та цукром, поступово влити медову масу, добре перемішати. Додати борошно та замісити однорідне тісто. Коржі випікати на сухій сковорідці під закритою кришкою 5 хвилин. Потім перевернути та випікати ще 1–2 хвилини без кришки.
Охолоджені коржі підрізати, обрізки подрібнити для посипки. Крем збити міксером до посвітління. Перемастити коржі, змастити верх та боки торта.
Посипати подрібненою крихтою. Залишити торт у холодильнику для просочення.
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