Торт Ленивая невестка — нежный вкус за 30 минут без духовки

Торт "Ленивая невестка". Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется чего-то вкусного, но нет времени на сложные рецепты — торт "Ленивая невестка" станет настоящей находкой. Готовится всего за 30 минут, без выпекания, а на вкус так, будто провели на кухне несколько часов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

вода — 50 мл.;

сахар — 120 г + 30 г;

яйцо — 1 шт.;

кукурузный крахмал — 4 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для теста:

мед — 100 г;

сода — 1,5 ч. л.;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

мука — 200 г.

Способ приготовления

Для приготовления карамельного крема налить молоко в кастрюлю с толстым дном, довести почти до кипения. В другой кастрюле смешать сахар и воду, поставить на сильный огонь, постоянно помешивая, пока сахар не растворится и не приобретет карамельный цвет. Постепенно вливать горячее молоко в карамель, хорошо перемешать и снова нагреть.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно смешать яйцо, 30 г сахара и крахмал. Тонкой струйкой вливать карамельное молоко, постоянно помешивая до однородной консистенции. Перелить массу обратно в кастрюлю, варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Снять с огня, сразу добавить сливочное масло, перемешать. По желанию добавить ванильный сахар. Накрыть пленкой "в контакт" и оставить охлаждаться.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для теста в кастрюле с толстым дном растопить мед, добавить соду и хорошо перемешать, пока масса не приобретет янтарный цвет и не начнет пениться. Добавить мягкое сливочное масло, перемешать до однородности.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно взбить яйца с солью и сахаром, постепенно влить медовую массу, хорошо перемешать. Добавить муку и замесить однородное тесто. Коржи выпекать на сухой сковороде под закрытой крышкой 5 минут. Затем перевернуть и выпекать еще 1-2 минуты без крышки.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Охлажденные коржи подрезать, обрезки измельчить для посыпки. Крем взбить миксером до осветления. Перемазать коржи, смазать верх и бока торта.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать измельченной крошкой. Оставить торт в холодильнике для пропитки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов

Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее "Тирамису" и вкуснее "Медовика".

Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпекания.

Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 минут — подойдет тем, кто на диете.

Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.

Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.