Дешевый торт за 15 минут на кефире — вкусный рецепт с фото

Когда "финансы поют романсы" — торт за 15 минут на кефире
Когда не хочется тратить много времени и денег, этот торт на кефире — настоящая находка. Готовится быстро, получается нежным и вкусным, а ингредиенты найдутся на любой кухне.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир 2,5% — 500 мл;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 75 г;
- сода — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 30 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- мука — 400 г;
- цедра одного лимона;
- любое кислое варенье — 450 г;
- сметана — 250-300 г;
- сахарная пудра — 1 ст. л. с горкой.
Способ приготовления
Яйца взбить со щепоткой соли и сахаром до пышности. Влить кефир и хорошо перемешать. Просеять муку в два этапа, замешать тесто до однородности.
Растопить сливочное масло, влить в тесто и снова перемешать. Добавить натертую цедру лимона, всыпать соду, погасить лимонным соком и еще раз хорошо вымешать миксером.
Форму 26×36 см застелить пергаментом. Вылить тесто, равномерно распределить лопаткой. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15 минут.
Охлажденный бисквит осторожно вынуть, обрезать края, разрезать на 4 равных тонких прямоугольных коржа.
Каждый слой смазать вареньем, складывая один на один. Сметану смешать с сахарной пудрой до однородности. Покрыть кремом верх и бока торта. Оставшийся крем использовать для декора с помощью кондитерского мешка. Бока можно посыпать миндальными лепестками.
Готовый торт поставить в холодильник на несколько часов для пропитки. Перед подачей нарезать порционными кусками.
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