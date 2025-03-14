Дешевый торт за 15 минут на кефире — вкусный рецепт с фото

Домашний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Когда не хочется тратить много времени и денег, этот торт на кефире — настоящая находка. Готовится быстро, получается нежным и вкусным, а ингредиенты найдутся на любой кухне.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир 2,5% — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 75 г;

сода — 1 ч. л.;

сливочное масло — 30 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

мука — 400 г;

цедра одного лимона;

любое кислое варенье — 450 г;

сметана — 250-300 г;

сахарная пудра — 1 ст. л. с горкой.

Способ приготовления

Яйца взбить со щепоткой соли и сахаром до пышности. Влить кефир и хорошо перемешать. Просеять муку в два этапа, замешать тесто до однородности.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Растопить сливочное масло, влить в тесто и снова перемешать. Добавить натертую цедру лимона, всыпать соду, погасить лимонным соком и еще раз хорошо вымешать миксером.

Коржи для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Форму 26×36 см застелить пергаментом. Вылить тесто, равномерно распределить лопаткой. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15 минут.

Варенье для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Охлажденный бисквит осторожно вынуть, обрезать края, разрезать на 4 равных тонких прямоугольных коржа.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Каждый слой смазать вареньем, складывая один на один. Сметану смешать с сахарной пудрой до однородности. Покрыть кремом верх и бока торта. Оставшийся крем использовать для декора с помощью кондитерского мешка. Бока можно посыпать миндальными лепестками.

Торт с кремом. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый торт поставить в холодильник на несколько часов для пропитки. Перед подачей нарезать порционными кусками.

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