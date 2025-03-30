Диетическое печенье без яиц, масла и молока — полезный и вкусный рецепт

Диетическое печенье без яиц, масла и молока — рецепт десерта
Это печенье — идеальный вариант для тех, кто придерживается здорового питания. Оно получается нежным, ароматным и совсем не содержит яиц, масла или молока. Готовится легко, а результат приятно удивит.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яблоки — 2 шт. (большие);
- лимонный сок — по вкусу;
- сахар — 2 ст. л.
Тесто:
- мука — 180-200 г;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- цедра лимона — по вкусу;
- масло — 70-80 мл.;
- тушеные яблоки — 1 ст. л.
Способ приготовления
Яблоки очистить от кожуры, натереть на крупной терке. Выложить на сковороду, добавить лимонный сок, сахар и тушить несколько минут, помешивая.
Муку просеять вместе с разрыхлителем в миску, добавить соль, сахар, масло, 1 ст. л. тушеных яблок, цедру лимона и 2-3 ст. л. холодной воды. Замесить тесто.
Сформировать шарики, сделать углубление в центре и выложить яблочную начинку.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов
Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее "Тирамису" и вкуснее "Медовика".
Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпекания.
Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 минут — подойдет тем, кто на диете.
Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.
Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.
Читайте Новини.LIVE!