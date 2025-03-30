Диетическое печенье без яиц, масла и молока — полезный и вкусный рецепт

Диетическое печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Это печенье — идеальный вариант для тех, кто придерживается здорового питания. Оно получается нежным, ароматным и совсем не содержит яиц, масла или молока. Готовится легко, а результат приятно удивит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

яблоки — 2 шт. (большие);

лимонный сок — по вкусу;

сахар — 2 ст. л.

Тесто:

мука — 180-200 г;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

цедра лимона — по вкусу;

масло — 70-80 мл.;

тушеные яблоки — 1 ст. л.

Способ приготовления

Яблоки очистить от кожуры, натереть на крупной терке. Выложить на сковороду, добавить лимонный сок, сахар и тушить несколько минут, помешивая.

Тертые яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Муку просеять вместе с разрыхлителем в миску, добавить соль, сахар, масло, 1 ст. л. тушеных яблок, цедру лимона и 2-3 ст. л. холодной воды. Замесить тесто.

Приготовление печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать шарики, сделать углубление в центре и выложить яблочную начинку.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов

Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее "Тирамису" и вкуснее "Медовика".

Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпекания.

Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 минут — подойдет тем, кто на диете.

Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.

Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.