Консервована диня на зиму: ароматна заготівля зі смаком ананаса

Консервовані дині. Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий спосіб не потребує складного маринаду чи тривалого приготування. Диня залишається ароматною та ніжною, а після консервування за смаком нагадує соковитий ананас.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

диня — за кількістю банок;

вода — 1 л;

цукор — 300 г;

лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки.

Якщо диня несолодка, цукру можна взяти до 500 г на 1 л води.

Дині в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Диню очистити від шкірки та насіння, нарізати шматочками й щільно розкласти у стерилізовані банки. Для сиропу воду змішати з цукром і лимонною кислотою. Довести до кипіння та відразу залити диню до самого верху. Накрити банки стерилізованими кришками та поставити в каструлю на рушник. Налити гарячу воду до плечиків банок. Півлітрові банки стерилізувати 10 хвилин після закипання води, літрові — 14–15 хвилин. Обережно дістати банки, герметично закрити, перевернути догори дном і добре укутати. Залишити приблизно на добу до повного охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.

Зимова диня виходить солодкою, ароматною та соковитою, а за смаком нагадує консервований ананас.

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