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Головна Смак Диня в сиропі на зиму "777": замість консервованих ананасів

Диня в сиропі на зиму "777": замість консервованих ананасів

Ua ru
2 вересня 2026 01:04
Консервована диня на зиму: ароматна заготівля зі смаком ананаса
Консервовані дині. Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий спосіб не потребує складного маринаду чи тривалого приготування. Диня залишається ароматною та ніжною, а після консервування за смаком нагадує соковитий ананас.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • диня — за кількістю банок;
  • вода — 1 л;
  • цукор — 300 г;
  • лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки.

Якщо диня несолодка, цукру можна взяти до 500 г на 1 л води.

рецепт консервованої дині
Дині в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Диню очистити від шкірки та насіння, нарізати шматочками й щільно розкласти у стерилізовані банки.
  2. Для сиропу воду змішати з цукром і лимонною кислотою.
  3. Довести до кипіння та відразу залити диню до самого верху.
  4. Накрити банки стерилізованими кришками та поставити в каструлю на рушник.
  5. Налити гарячу воду до плечиків банок.
  6. Півлітрові банки стерилізувати 10 хвилин після закипання води, літрові — 14–15 хвилин.
  7. Обережно дістати банки, герметично закрити, перевернути догори дном і добре укутати. Залишити приблизно на добу до повного охолодження.
  8. Зберігати в темному прохолодному місці.

Зимова диня виходить солодкою, ароматною та соковитою, а за смаком нагадує консервований ананас.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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