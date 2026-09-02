Консервована диня на зиму: ароматна заготівля зі смаком ананаса

Диня в сиропі на зиму "777": замість консервованих ананасів
Цей простий спосіб не потребує складного маринаду чи тривалого приготування. Диня залишається ароматною та ніжною, а після консервування за смаком нагадує соковитий ананас.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- диня — за кількістю банок;
- вода — 1 л;
- цукор — 300 г;
- лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки.
Якщо диня несолодка, цукру можна взяти до 500 г на 1 л води.
Спосіб приготування
- Диню очистити від шкірки та насіння, нарізати шматочками й щільно розкласти у стерилізовані банки.
- Для сиропу воду змішати з цукром і лимонною кислотою.
- Довести до кипіння та відразу залити диню до самого верху.
- Накрити банки стерилізованими кришками та поставити в каструлю на рушник.
- Налити гарячу воду до плечиків банок.
- Півлітрові банки стерилізувати 10 хвилин після закипання води, літрові — 14–15 хвилин.
- Обережно дістати банки, герметично закрити, перевернути догори дном і добре укутати. Залишити приблизно на добу до повного охолодження.
- Зберігати в темному прохолодному місці.
Зимова диня виходить солодкою, ароматною та соковитою, а за смаком нагадує консервований ананас.
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