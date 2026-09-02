Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Дыня в сиропе на зиму "777": вместо консервированных ананасов

Дыня в сиропе на зиму "777": вместо консервированных ананасов

Ua ru
2 сентября 2026 01:04
Консервированная дыня на зиму: ароматная заготовка со вкусом ананаса
Консервированные дыни. Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой способ не требует сложного маринада или длительного приготовления. Дыня остается ароматной и нежной, а после консервирования по вкусу напоминает сочный ананас.

Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • дыня — по количеству банок;
  • вода — 1 л;
  • сахар — 300 г;
  • лимонная кислота — 1 ч. л. без горки.

Если дыня несладкая, сахара можно взять до 500 г на 1 л воды.

рецепт консервованої дині
Дыни в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками и плотно уложить в стерилизованные банки.
  2. Для сиропа смешать воду с сахаром и лимонной кислотой.
  3. Довести до кипения и сразу залить дыню до самого верха.
  4. Накрыть банки стерилизованными крышками и поставить в кастрюлю на полотенце.
  5. Налить горячую воду до плечиков банок.
  6. Полулитровые банки стерилизовать 10 минут после закипания воды, литровые — 14–15 минут.
  7. Осторожно достать банки, герметично закрыть, перевернуть вверх дном и хорошо укутать. Оставить примерно на сутки до полного остывания.
  8. Хранить в темном прохладном месте.

Зимняя дыня получается сладкой, ароматной и сочной, а по вкусу напоминает консервированный ананас.

Читайте также:

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления варенья и джемов на зиму

Ароматное варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму.

Густое клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки.

Какие заготовки можно сделать из молодых шишек: сладости прямо из-под ног.

Узнайте, как "спасти" подгоревшее варенье — хозяйкам на заметку.

Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде.

рецепт дыня варенье заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации