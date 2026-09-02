Консервированная дыня на зиму: ароматная заготовка со вкусом ананаса

Дыня в сиропе на зиму "777": вместо консервированных ананасов
Этот простой способ не требует сложного маринада или длительного приготовления. Дыня остается ароматной и нежной, а после консервирования по вкусу напоминает сочный ананас.
Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- дыня — по количеству банок;
- вода — 1 л;
- сахар — 300 г;
- лимонная кислота — 1 ч. л. без горки.
Если дыня несладкая, сахара можно взять до 500 г на 1 л воды.
Способ приготовления
- Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками и плотно уложить в стерилизованные банки.
- Для сиропа смешать воду с сахаром и лимонной кислотой.
- Довести до кипения и сразу залить дыню до самого верха.
- Накрыть банки стерилизованными крышками и поставить в кастрюлю на полотенце.
- Налить горячую воду до плечиков банок.
- Полулитровые банки стерилизовать 10 минут после закипания воды, литровые — 14–15 минут.
- Осторожно достать банки, герметично закрыть, перевернуть вверх дном и хорошо укутать. Оставить примерно на сутки до полного остывания.
- Хранить в темном прохладном месте.
Зимняя дыня получается сладкой, ароматной и сочной, а по вкусу напоминает консервированный ананас.
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