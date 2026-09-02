Консервированная дыня на зиму: ароматная заготовка со вкусом ананаса

Консервированные дыни. Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой способ не требует сложного маринада или длительного приготовления. Дыня остается ароматной и нежной, а после консервирования по вкусу напоминает сочный ананас.

Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

дыня — по количеству банок;

вода — 1 л;

сахар — 300 г;

лимонная кислота — 1 ч. л. без горки.

Если дыня несладкая, сахара можно взять до 500 г на 1 л воды.

Дыни в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками и плотно уложить в стерилизованные банки. Для сиропа смешать воду с сахаром и лимонной кислотой. Довести до кипения и сразу залить дыню до самого верха. Накрыть банки стерилизованными крышками и поставить в кастрюлю на полотенце. Налить горячую воду до плечиков банок. Полулитровые банки стерилизовать 10 минут после закипания воды, литровые — 14–15 минут. Осторожно достать банки, герметично закрыть, перевернуть вверх дном и хорошо укутать. Оставить примерно на сутки до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

Зимняя дыня получается сладкой, ароматной и сочной, а по вкусу напоминает консервированный ананас.

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