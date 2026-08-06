Яблочное варенье с дольками: рецепт на зиму

"Янтарное" яблочное варенье это не просто рецепт, а золото: пошаговое приготовление
Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 16:18
Яблочное варенье. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется сохранить вкус летних яблок до самой зимы, приготовьте это варенье. Благодаря правильному сиропу и бережному приготовлению яблочные дольки остаются целыми, прозрачными и приобретают красивый янтарный цвет.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яблоки — 800 г;
- сахар — 300 г;
- вода — 250 мл;
- лимонная кислота — ¼ ч. л.
Способ приготовления
- Яблоки вымыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать одинаковыми дольками толщиной примерно 5–6 мм.
- В кастрюле смешать воду и сахар, довести до кипения и приготовить сироп.
- Выложить в него яблоки и варить на слабом огне, периодически осторожно помешивая и снимая пену.
- За несколько минут до готовности добавить лимонную кислоту.
- Варить, пока сироп не станет густым, а яблочные дольки — прозрачными.
- Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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