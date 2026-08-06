Яблучне варення з дольками: рецепт на зиму

Яблучне варення. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться зберегти смак літніх яблук до самої зими, приготуйте це варення. Завдяки правильному сиропу та делікатному варінню яблучні дольки залишаються цілими, прозорими й набувають красивого бурштинового кольору.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яблука — 800 г;

цукор — 300 г;

вода — 250 мл.;

лимонна кислота — ¼ ч. л.

Яблучне варення. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яблука вимити, очистити від шкірки, видалити серцевину та нарізати однаковими часточками завтовшки приблизно 5–6 мм. У каструлі з'єднати воду й цукор, довести до кипіння та приготувати сироп. Викласти в нього яблука й варити на слабкому вогні, періодично обережно помішуючи та знімаючи піну. За кілька хвилин до готовності додати лимонну кислоту. Варити, поки сироп не стане густим, а яблучні часточки — прозорими. Гаряче варення розкласти у стерилізовані банки, герметично закрити кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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