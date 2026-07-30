Сливове варення без зайвого клопоту: простий рецепт густої заготівлі

Сливове варення. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливове варення можна приготувати швидко, без великих каструль і багатогодинного варіння. Достатньо однієї глибокої пательні, стиглих слив і трохи часу, щоб отримати густу, ароматну заготівлю з насиченим смаком. Такий рецепт стане у пригоді кожній господині в сезон слив.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сливи — 1 кг;

цукор — 300–1000 г (залежно від солодкості слив);

лимонна кислота — ⅓ ч. л.;

ванільний цукор або кориця — за смаком.

Приготування варення. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Сливи добре помити, видалити кісточки, а великі плоди нарізати часточками. Викласти їх у глибоку пательню шарами, пересипаючи цукром, і залишити на 2–3 години, щоб виділився сік. Додати лимонну кислоту, поставити пательню на середній вогонь і варити приблизно 30 хвилин, періодично знімаючи піну. Наприкінці приготування додати ванільний цукор або корицю. За бажанням можна використати також кардамон чи дрібку мускатного горіха. Якщо потрібно густіше варення, проварити його ще 5 хвилин на сильному вогні, постійно помішуючи. Готовність перевірити, капнувши трохи сиропу на холодну тарілку — крапля не повинна розтікатися. Гаряче варення розлити у стерилізовані банки, герметично закрити кришками та залишити до повного охолодження. Таке сливове варення виходить густим, ароматним і чудово зберігається всю зиму.

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