Сливове варення без зайвого клопоту: простий рецепт густої заготівлі

Сливове варення на зиму: виходить густе, готується на одній пательні
Сливове варення можна приготувати швидко, без великих каструль і багатогодинного варіння. Достатньо однієї глибокої пательні, стиглих слив і трохи часу, щоб отримати густу, ароматну заготівлю з насиченим смаком. Такий рецепт стане у пригоді кожній господині в сезон слив.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сливи — 1 кг;
- цукор — 300–1000 г (залежно від солодкості слив);
- лимонна кислота — ⅓ ч. л.;
- ванільний цукор або кориця — за смаком.
Спосіб приготування
- Сливи добре помити, видалити кісточки, а великі плоди нарізати часточками.
- Викласти їх у глибоку пательню шарами, пересипаючи цукром, і залишити на 2–3 години, щоб виділився сік.
- Додати лимонну кислоту, поставити пательню на середній вогонь і варити приблизно 30 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Наприкінці приготування додати ванільний цукор або корицю. За бажанням можна використати також кардамон чи дрібку мускатного горіха.
- Якщо потрібно густіше варення, проварити його ще 5 хвилин на сильному вогні, постійно помішуючи.
- Готовність перевірити, капнувши трохи сиропу на холодну тарілку — крапля не повинна розтікатися.
- Гаряче варення розлити у стерилізовані банки, герметично закрити кришками та залишити до повного охолодження. Таке сливове варення виходить густим, ароматним і чудово зберігається всю зиму.
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Густе сливове варення на зиму — готується на одній пательні.