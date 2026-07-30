Сливовое варенье без лишних хлопот: простой рецепт густой заготовки

Сливовое варенье на зиму: получается густым, готовится на одной сковороде
Сливовое варенье можно приготовить быстро, без больших кастрюль и многочасового варки. Достаточно одной глубокой сковороды, спелых слив и немного времени, чтобы получить густую, ароматную заготовку с насыщенным вкусом. Такой рецепт пригодится каждой хозяйке в сезон слив.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливы — 1 кг;
- сахар — 300–1000 г (в зависимости от сладости слив);
- лимонная кислота — ⅓ ч. л.;
- ванильный сахар или корица — по вкусу.
Способ приготовления
- Сливы хорошо вымыть, удалить косточки, а крупные плоды нарезать дольками.
- Выложить их в глубокую сковороду слоями, пересыпая сахаром, и оставить на 2–3 часа, чтобы выделился сок.
- Добавить лимонную кислоту, поставить сковороду на средний огонь и варить примерно 30 минут, периодически снимая пену.
- В конце приготовления добавить ванильный сахар или корицу. По желанию можно использовать также кардамон или щепотку мускатного ореха.
- Если нужно более густое варенье, проварите его еще 5 минут на сильном огне, постоянно помешивая.
- Готовность проверить, капнув немного сиропа на холодную тарелку — капля не должна растекаться.
- Горячее варенье разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания. Такое сливовое варенье получается густым, ароматным и прекрасно хранится всю зиму.
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Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде.