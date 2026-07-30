Сливовое варенье без лишних хлопот: простой рецепт густой заготовки

Сливовое варенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливовое варенье можно приготовить быстро, без больших кастрюль и многочасового варки. Достаточно одной глубокой сковороды, спелых слив и немного времени, чтобы получить густую, ароматную заготовку с насыщенным вкусом. Такой рецепт пригодится каждой хозяйке в сезон слив.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливы — 1 кг;

сахар — 300–1000 г (в зависимости от сладости слив);

лимонная кислота — ⅓ ч. л.;

ванильный сахар или корица — по вкусу.

Приготовление варенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Сливы хорошо вымыть, удалить косточки, а крупные плоды нарезать дольками. Выложить их в глубокую сковороду слоями, пересыпая сахаром, и оставить на 2–3 часа, чтобы выделился сок. Добавить лимонную кислоту, поставить сковороду на средний огонь и варить примерно 30 минут, периодически снимая пену. В конце приготовления добавить ванильный сахар или корицу. По желанию можно использовать также кардамон или щепотку мускатного ореха. Если нужно более густое варенье, проварите его еще 5 минут на сильном огне, постоянно помешивая. Готовность проверить, капнув немного сиропа на холодную тарелку — капля не должна растекаться. Горячее варенье разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания. Такое сливовое варенье получается густым, ароматным и прекрасно хранится всю зиму.

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