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Главная Вкус Сливовое варенье на зиму: получается густым, готовится на одной сковороде

Сливовое варенье на зиму: получается густым, готовится на одной сковороде

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 13:44
Сливовое варенье без лишних хлопот: простой рецепт густой заготовки
Сливовое варенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливовое варенье можно приготовить быстро, без больших кастрюль и многочасового варки. Достаточно одной глубокой сковороды, спелых слив и немного времени, чтобы получить густую, ароматную заготовку с насыщенным вкусом. Такой рецепт пригодится каждой хозяйке в сезон слив.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливы — 1 кг;
  • сахар — 300–1000 г (в зависимости от сладости слив);
  • лимонная кислота — ⅓ ч. л.;
  • ванильный сахар или корица — по вкусу.
рецепт варення зі сливами
Приготовление варенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Сливы хорошо вымыть, удалить косточки, а крупные плоды нарезать дольками.
  2. Выложить их в глубокую сковороду слоями, пересыпая сахаром, и оставить на 2–3 часа, чтобы выделился сок.
  3. Добавить лимонную кислоту, поставить сковороду на средний огонь и варить примерно 30 минут, периодически снимая пену.
  4. В конце приготовления добавить ванильный сахар или корицу. По желанию можно использовать также кардамон или щепотку мускатного ореха.
  5. Если нужно более густое варенье, проварите его еще 5 минут на сильном огне, постоянно помешивая.
  6. Готовность проверить, капнув немного сиропа на холодную тарелку — капля не должна растекаться.
  7. Горячее варенье разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания. Такое сливовое варенье получается густым, ароматным и прекрасно хранится всю зиму.

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Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде.

рецепт варенье слива
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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