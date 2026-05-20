Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Домашнє печиво за 15 хвилин: знадобиться кефір та 1 яблуко

Домашнє печиво за 15 хвилин: знадобиться кефір та 1 яблуко

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 03:04
Домашнє печиво за 15 хвилин: знадобиться кефір та 1 яблуко
Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Це печиво ідеально підходить для тих моментів, коли хочеться домашньої випічки без довгого очікування. М’яке тісто на кефірі виходить ніжним і повітряним, а яблучний джем додає легкої фруктової кислинки. Зверху все доповнює хрусткий штрейзель, який створює приємний контраст текстур.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вершкове масло м’яке — 120 г.;
  • цукор — 50–80 г.;
  • сіль — щіпка.;
  • ванілін — щіпка.;
  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 60 мл.;
  • сода — 1/3 ч. л. (2 г).;
  • борошно — 250 г.;
  • джем або густе варення — 100–150 г.

Штрейзель:

  • борошно — 30 г.;
  • цукор — 10 г.;
  • вершкове масло холодне — 10 г.
рецепт печива з яблуками
Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Холодне масло перетерти з борошном і цукром до стану дрібної крихти та поставити в холодильник.
  2. М’яке масло збити з цукром, сіллю та ваніліном, додати яйце і кефір, перемішати.
  3. Додати соду та борошно і замісити м’яке тісто.
  4. Сформувати печиво, зробити заглиблення та викласти густий джем або варення.
  5. Зверху посипати штрейзелем і випікати при 180 °C приблизно 15 хвилин до рум’яності.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Читайте також:

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

рецепт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації