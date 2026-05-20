Домашнє печиво за 15 хвилин: знадобиться кефір та 1 яблуко

Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Це печиво ідеально підходить для тих моментів, коли хочеться домашньої випічки без довгого очікування. М’яке тісто на кефірі виходить ніжним і повітряним, а яблучний джем додає легкої фруктової кислинки. Зверху все доповнює хрусткий штрейзель, який створює приємний контраст текстур.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вершкове масло м’яке — 120 г.;

цукор — 50–80 г.;

сіль — щіпка.;

ванілін — щіпка.;

яйце — 1 шт.;

кефір — 60 мл.;

сода — 1/3 ч. л. (2 г).;

борошно — 250 г.;

джем або густе варення — 100–150 г.

Штрейзель:

борошно — 30 г.;

цукор — 10 г.;

вершкове масло холодне — 10 г.

Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Холодне масло перетерти з борошном і цукром до стану дрібної крихти та поставити в холодильник. М’яке масло збити з цукром, сіллю та ваніліном, додати яйце і кефір, перемішати. Додати соду та борошно і замісити м’яке тісто. Сформувати печиво, зробити заглиблення та викласти густий джем або варення. Зверху посипати штрейзелем і випікати при 180 °C приблизно 15 хвилин до рум’яності.

