Домашній зефір за 15 хвилин: вийде навіть у тих, хто боїться готувати

Домашній зефір.

Повітряний, ароматний і натуральний десерт, який готується швидше, ніж здається. Домашній зефір із фруктів виходить ніжним, пружним і набагато смачнішим за магазинний — спробуйте хоча б раз, і ви більше не повернетеся до покупного.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Сливовий зефір:

сливове пюре — 200 г;

вода — 70 мл.;

агар-агар — 6–8 г;

цукор — 150 г (у сироп);

білок — 70 г (≈ 2 яйця);

цукор — 50 г (у білки);

лимонна кислота — щіпка.

Персиковий зефір:

персикове пюре — 200 г;

вода — 70 мл.;

агар-агар — 8 г;

цукор — 150 г (у сироп);

білок — 70 г (≈ 2 яйця);

цукор — 50 г (у білки);

лимонна кислота — щіпка.

Для обсипання:

цукрова пудра — 1 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Приготування зефіра. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Сливи розрізати, видалити кісточки та запекти до м’якості при 180°C, після чого подрібнити у пюре та протерти через сито. Персики підготувати аналогічно. У сотейнику з’єднати воду та агар-агар, додати фруктове пюре і цукор, довести до кипіння та проварити кілька хвилин до загущення сиропу. Окремо збити білки з цукром і лимонною кислотою до стійких піків. Тонкою цівкою влити гарячий сироп у білкову масу та збивати до густої, стабільної текстури. Готову масу швидко перекласти в кондитерський мішок і відсадити зефір на пергамент. Залишити при кімнатній температурі до стабілізації, після чого з’єднати половинки та обсипати сумішшю пудри й крохмалю.

