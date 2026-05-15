Домашний зефир за 15 минут: получится даже у тех, кто боится готовить

Воздушный, ароматный и натуральный десерт, который готовится быстрее, чем кажется. Домашний зефир из фруктов получается нежным, упругим и намного вкуснее магазинного — попробуйте хотя бы раз, и вы больше не вернетесь к покупному.

Сливовый зефир:

сливовое пюре — 200 г;

вода — 70 мл.;

агар-агар — 6-8 г;

сахар — 150 г (в сироп);

белок — 70 г (≈ 2 яйца);

сахар — 50 г (в белки);

лимонная кислота — щепотка.

Персиковый зефир:

персиковое пюре — 200 г;

вода — 70 мл.;

агар-агар — 8 г;

сахар — 150 г (в сироп);

белок — 70 г (≈ 2 яйца);

сахар — 50 г (в белки);

лимонная кислота — щепотка.

Для обсыпки:

сахарная пудра — 1 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

Сливы разрезать, удалить косточки и запечь до мягкости при 180°C, после чего измельчить в пюре и протереть через сито. Персики подготовить аналогично. В сотейнике соединить воду и агар-агар, добавить фруктовое пюре и сахар, довести до кипения и проварить несколько минут до загустения сиропа. Отдельно взбить белки с сахаром и лимонной кислотой до устойчивых пиков. Тонкой струйкой влить горячий сироп в белковую массу и взбивать до густой, стабильной текстуры. Готовую массу быстро переложить в кондитерский мешок и отсадить зефир на пергамент. Оставить при комнатной температуре до стабилизации, после чего соединить половинки и обсыпать смесью пудры и крахмала.

