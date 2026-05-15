Домашний зефир за 15 минут: получится даже у тех, кто боится готовить

Дата публикации 15 мая 2026 03:04
Домашний зефир. Фото: gospodynka.com.ua

Воздушный, ароматный и натуральный десерт, который готовится быстрее, чем кажется. Домашний зефир из фруктов получается нежным, упругим и намного вкуснее магазинного — попробуйте хотя бы раз, и вы больше не вернетесь к покупному.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Сливовый зефир:

  • сливовое пюре — 200 г;
  • вода — 70 мл.;
  • агар-агар — 6-8 г;
  • сахар — 150 г (в сироп);
  • белок — 70 г (≈ 2 яйца);
  • сахар — 50 г (в белки);
  • лимонная кислота — щепотка.

Персиковый зефир:

  • персиковое пюре — 200 г;
  • вода — 70 мл.;
  • агар-агар — 8 г;
  • сахар — 150 г (в сироп);
  • белок — 70 г (≈ 2 яйца);
  • сахар — 50 г (в белки);
  • лимонная кислота — щепотка.

Для обсыпки:

  • сахарная пудра — 1 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Приготовление зефира Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Сливы разрезать, удалить косточки и запечь до мягкости при 180°C, после чего измельчить в пюре и протереть через сито. Персики подготовить аналогично.
  2. В сотейнике соединить воду и агар-агар, добавить фруктовое пюре и сахар, довести до кипения и проварить несколько минут до загустения сиропа.
  3. Отдельно взбить белки с сахаром и лимонной кислотой до устойчивых пиков. Тонкой струйкой влить горячий сироп в белковую массу и взбивать до густой, стабильной текстуры.
  4. Готовую массу быстро переложить в кондитерский мешок и отсадить зефир на пергамент.
  5. Оставить при комнатной температуре до стабилизации, после чего соединить половинки и обсыпать смесью пудры и крахмала.

