Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Домашнее печенье за 15 минут: понадобится кефир и 1 яблоко

Домашнее печенье за 15 минут: понадобится кефир и 1 яблоко

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 03:04
Домашнее печенье за 15 минут: понадобится кефир и 1 яблоко
Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Это печенье идеально подходит для тех моментов, когда хочется домашней выпечки без долгого ожидания. Мягкое тесто на кефире получается нежным и воздушным, а яблочный джем добавляет легкой фруктовой кислинки. Сверху все дополняет хрустящий штрейзель, который создает приятный контраст текстур.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливочное масло мягкое — 120 г.;
  • сахар — 50-80 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир — 60 мл.;
  • сода — 1/3 ч. л. (2 г);
  • мука — 250 г;
  • джем или густое варенье — 100-150 г.

Штрейзель:

  • мука — 30 г.;
  • сахар — 10 г;
  • сливочное масло холодное — 10 г.
рецепт печива з яблуками
Приготовление печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Холодное масло перетереть с мукой и сахаром до состояния мелкой крошки и поставить в холодильник.
  2. Мягкое масло взбить с сахаром, солью и ванилином, добавить яйцо и кефир, перемешать.
  3. Добавить соду и муку и замесить мягкое тесто.
  4. Сформировать печенье, сделать углубление и выложить густой джем или варенье.
  5. Сверху посыпать штрейзелем и выпекать при 180 °C примерно 15 минут до румяности.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

рецепт выпечка печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации