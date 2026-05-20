Домашнее печенье за 15 минут: понадобится кефир и 1 яблоко
Это печенье идеально подходит для тех моментов, когда хочется домашней выпечки без долгого ожидания. Мягкое тесто на кефире получается нежным и воздушным, а яблочный джем добавляет легкой фруктовой кислинки. Сверху все дополняет хрустящий штрейзель, который создает приятный контраст текстур.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливочное масло мягкое — 120 г.;
- сахар — 50-80 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка;
- яйцо — 1 шт.;
- кефир — 60 мл.;
- сода — 1/3 ч. л. (2 г);
- мука — 250 г;
- джем или густое варенье — 100-150 г.
Штрейзель:
- мука — 30 г.;
- сахар — 10 г;
- сливочное масло холодное — 10 г.
Способ приготовления
- Холодное масло перетереть с мукой и сахаром до состояния мелкой крошки и поставить в холодильник.
- Мягкое масло взбить с сахаром, солью и ванилином, добавить яйцо и кефир, перемешать.
- Добавить соду и муку и замесить мягкое тесто.
- Сформировать печенье, сделать углубление и выложить густой джем или варенье.
- Сверху посыпать штрейзелем и выпекать при 180 °C примерно 15 минут до румяности.
