Домашнее печенье за 15 минут: понадобится кефир и 1 яблоко

Это печенье идеально подходит для тех моментов, когда хочется домашней выпечки без долгого ожидания. Мягкое тесто на кефире получается нежным и воздушным, а яблочный джем добавляет легкой фруктовой кислинки. Сверху все дополняет хрустящий штрейзель, который создает приятный контраст текстур.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливочное масло мягкое — 120 г.;

сахар — 50-80 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

яйцо — 1 шт.;

кефир — 60 мл.;

сода — 1/3 ч. л. (2 г);

мука — 250 г;

джем или густое варенье — 100-150 г.

Штрейзель:

мука — 30 г.;

сахар — 10 г;

сливочное масло холодное — 10 г.

Способ приготовления

Холодное масло перетереть с мукой и сахаром до состояния мелкой крошки и поставить в холодильник. Мягкое масло взбить с сахаром, солью и ванилином, добавить яйцо и кефир, перемешать. Добавить соду и муку и замесить мягкое тесто. Сформировать печенье, сделать углубление и выложить густой джем или варенье. Сверху посыпать штрейзелем и выпекать при 180 °C примерно 15 минут до румяности.

