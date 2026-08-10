Домашній яблучний квас із падалиці зимових яблук: рецепт напою для спекотних днів

Домашній яблучний квас. Фото: ТСН

Юлія Щербак Редактор

Падалиця зимових яблук чудово підходить не лише для варення чи компотів. Із неї можна приготувати освіжаючий домашній квас, який особливо добре смакує охолодженим у спекотні дні.

Рецепт опублікували ТСН, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яблука — 1–1,2 кг;

вода — 2,3–2,5 л;

цукор — 80–120 г;

родзинки — кілька штук, за бажанням;

кориця та імбир — за бажанням.

Яблучний квас. Фото: ТСН

Спосіб приготування

Яблука добре промити, видалити всі пошкоджені місця та нарізати половинками або четвертинками. Скласти плоди в чисту 3-літрову банку, додати цукор, родзинки та за бажанням корицю й імбир. Залити водою кімнатної температури, залишивши трохи вільного місця зверху. Накрити банку марлею або нещільною кришкою та залишити при кімнатній температурі на 2–3 дні. Раз на день можна обережно перемішувати вміст. Поява бульбашок, легкої піни та приємного кислуватого аромату свідчить про готовність напою. Квас процідити, перелити в пляшки та поставити в холодильник. Подавати добре охолодженим.

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