Домашній яблучний квас із падалиці зимових яблук: рецепт напою для спекотних днів
10 серпня 2026 17:04
Домашній яблучний квас. Фото: ТСН
Падалиця зимових яблук чудово підходить не лише для варення чи компотів. Із неї можна приготувати освіжаючий домашній квас, який особливо добре смакує охолодженим у спекотні дні.
Рецепт опублікували ТСН, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яблука — 1–1,2 кг;
- вода — 2,3–2,5 л;
- цукор — 80–120 г;
- родзинки — кілька штук, за бажанням;
- кориця та імбир — за бажанням.
Спосіб приготування
- Яблука добре промити, видалити всі пошкоджені місця та нарізати половинками або четвертинками.
- Скласти плоди в чисту 3-літрову банку, додати цукор, родзинки та за бажанням корицю й імбир.
- Залити водою кімнатної температури, залишивши трохи вільного місця зверху.
- Накрити банку марлею або нещільною кришкою та залишити при кімнатній температурі на 2–3 дні. Раз на день можна обережно перемішувати вміст.
- Поява бульбашок, легкої піни та приємного кислуватого аромату свідчить про готовність напою.
- Квас процідити, перелити в пляшки та поставити в холодильник. Подавати добре охолодженим.
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