Фантастично смачний борщ з цукровим буряком і квасолею — рецепт для Великого посту

Пісний борщ. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Яскравий, наваристий і справді фантастично смачний. Пісний борщ із цукровим буряком і квасолею виходить ситним та ароматним, а готується просто й швидко. Ідеальна страва для тих, хто любить класику в новому виконанні!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

цукровий буряк — 300 г;

картопля — 2 шт.;

квасоля — 300-400 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

сіль, перець — за смаком;

перець горошком — за смаком;

лавровий листок — 1-2 шт.

Спосіб приготування

Цукровий буряк очистити, нарізати тонкою соломкою, залити водою та поставити варитися. Через 20 хвилин додати нарізану кубиками картоплю.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тим часом підготувати засмажку: цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору, додати томатну пасту та тушкувати ще 1-2 хвилини.

Засмажка для борща. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Коли картопля стане м’якою, додати у каструлю квасолю та засмажку. Приправити сіллю, перцем, додати лавровий листок і варити ще 10 хвилин. Перед подачею дати борщу настоятися. Подавати гарячим зі сметаною та зеленню.

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