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Фантастично смачний пісний борщ з цукровим буряком і квасолею

17 березня 2025 04:32
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Фантастично смачний борщ з цукровим буряком і квасолею — рецепт для Великого посту
Пісний борщ. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Яскравий, наваристий і справді фантастично смачний. Пісний борщ із цукровим буряком і квасолею виходить ситним та ароматним, а готується просто й швидко. Ідеальна страва для тих, хто любить класику в новому виконанні!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • цукровий буряк — 300 г;
  • картопля — 2 шт.;
  • квасоля — 300-400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • перець горошком — за смаком;
  • лавровий листок — 1-2 шт.

Спосіб приготування

Цукровий буряк очистити, нарізати тонкою соломкою, залити водою та поставити варитися. Через 20 хвилин додати нарізану кубиками картоплю.

смачний рецепт пісного борща
Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тим часом підготувати засмажку: цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору, додати томатну пасту та тушкувати ще 1-2 хвилини.

рецепт пісного борща
Засмажка для борща. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Коли картопля стане м’якою, додати у каструлю квасолю та засмажку. Приправити сіллю, перцем, додати лавровий листок і варити ще 10 хвилин. Перед подачею дати борщу настоятися. Подавати гарячим зі сметаною та зеленню.

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