Фантастично смачний борщ з цукровим буряком і квасолею — рецепт для Великого посту

Фантастично смачний пісний борщ з цукровим буряком і квасолею
Яскравий, наваристий і справді фантастично смачний. Пісний борщ із цукровим буряком і квасолею виходить ситним та ароматним, а готується просто й швидко. Ідеальна страва для тих, хто любить класику в новому виконанні!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- цукровий буряк — 300 г;
- картопля — 2 шт.;
- квасоля — 300-400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком;
- перець горошком — за смаком;
- лавровий листок — 1-2 шт.
Спосіб приготування
Цукровий буряк очистити, нарізати тонкою соломкою, залити водою та поставити варитися. Через 20 хвилин додати нарізану кубиками картоплю.
Тим часом підготувати засмажку: цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору, додати томатну пасту та тушкувати ще 1-2 хвилини.
Коли картопля стане м’якою, додати у каструлю квасолю та засмажку. Приправити сіллю, перцем, додати лавровий листок і варити ще 10 хвилин. Перед подачею дати борщу настоятися. Подавати гарячим зі сметаною та зеленню.
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