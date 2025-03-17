Фантастически вкусный борщ с сахарной свеклой и фасолью — рецепт для Великого поста

Фантастически вкусный постный борщ с сахарной свеклой и фасолью
Яркий, наваристый и действительно фантастически вкусный. Постный борщ с сахарной свеклой и фасолью получается сытным и ароматным, а готовится просто и быстро. Идеальное блюдо для тех, кто любит классику в новом исполнении!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- сахарная свекла — 300 г;
- картофель — 2 шт.;
- фасоль — 300-400 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- перец горошком — по вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт.
Способ приготовления
Сахарную свеклу очистить, нарезать тонкой соломкой, залить водой и поставить вариться. Через 20 минут добавить нарезанный кубиками картофель.
Тем временем подготовить зажарку: лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить на разогретом масле до золотистого цвета, добавить томатную пасту и тушить еще 1-2 минуты.
Когда картофель станет мягким, добавить в кастрюлю фасоль и зажарку. Приправить солью, перцем, добавить лавровый лист и варить еще 10 минут. Перед подачей дать борщу настояться. Подавать горячим со сметаной и зеленью.
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