Фантастически вкусный борщ с сахарной свеклой и фасолью — рецепт для Великого поста

Постный борщ. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Яркий, наваристый и действительно фантастически вкусный. Постный борщ с сахарной свеклой и фасолью получается сытным и ароматным, а готовится просто и быстро. Идеальное блюдо для тех, кто любит классику в новом исполнении!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

сахарная свекла — 300 г;

картофель — 2 шт.;

фасоль — 300-400 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

перец горошком — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.

Способ приготовления

Сахарную свеклу очистить, нарезать тонкой соломкой, залить водой и поставить вариться. Через 20 минут добавить нарезанный кубиками картофель.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тем временем подготовить зажарку: лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить на разогретом масле до золотистого цвета, добавить томатную пасту и тушить еще 1-2 минуты.

Зажарка для борща. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Когда картофель станет мягким, добавить в кастрюлю фасоль и зажарку. Приправить солью, перцем, добавить лавровый лист и варить еще 10 минут. Перед подачей дать борщу настояться. Подавать горячим со сметаной и зеленью.

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