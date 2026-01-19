Фарширована картопля в духовці — рецепт приготування з фото

Фарширована картопля в духовці — знадобиться 400 г фаршу
Фарширована картопля в духовці — класичний рецепт 90-х, який поєднує м’яку картоплю та ароматний свинячий фарш із плавленим сиром. Простий спосіб приготування дозволяє отримати рум’яну, соковиту страву з ніжним соусом, яка сподобається всій родині.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- картопля — 1,2 кг;
- фарш свинячий — 400–500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сир плавлений — 2 шт.;
- олія рослинна — для змащування;
- сметана — 150 г;
- томатна паста — 40–50 г;
- сухий часник — до свого смаку;
- паприка — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Очистити картоплю, розрізати вздовж навпіл і обережно вибрати серединку, залишаючи міцні стінки для збереження форми. М'якуш можна використати для інших страв або додати до начинки.
У мисці змішати фарш із подрібненою цибулею, додати натертий плавлений сир, сіль, перець, паприку та сухий часник. Ретельно перемішати до однорідності.
Картопляні половинки щедро наповнити м’ясною начинкою. Змастити форму для запікання олією та щільно викласти картоплю.
У окремому посуді з’єднати сметану з томатною пастою, додати сіль і перець, при необхідності розвести невеликою кількістю води або бульйону для ніжності. Полити соусом картоплю, накрити форму фольгою і поставити в розігріту до 180 °C духовку.
Запікати до м’якості картоплі, після чого зняти фольгу і довести страву до рум’яної скоринки. Дістати з духовки та дати трохи настоятися перед подачею.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Читайте Новини.LIVE!