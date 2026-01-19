Фарширована картопля в духовці — рецепт приготування з фото

Фарширована картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Фарширована картопля в духовці — класичний рецепт 90-х, який поєднує м’яку картоплю та ароматний свинячий фарш із плавленим сиром. Простий спосіб приготування дозволяє отримати рум’яну, соковиту страву з ніжним соусом, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

картопля — 1,2 кг;

фарш свинячий — 400–500 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сир плавлений — 2 шт.;

олія рослинна — для змащування;

сметана — 150 г;

томатна паста — 40–50 г;

сухий часник — до свого смаку;

паприка — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, розрізати вздовж навпіл і обережно вибрати серединку, залишаючи міцні стінки для збереження форми. М'якуш можна використати для інших страв або додати до начинки.

Приготування картоплі. Фото: smakuiemo.com.ua

У мисці змішати фарш із подрібненою цибулею, додати натертий плавлений сир, сіль, перець, паприку та сухий часник. Ретельно перемішати до однорідності.

Картопля та фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Картопляні половинки щедро наповнити м’ясною начинкою. Змастити форму для запікання олією та щільно викласти картоплю.

Картопля та соус. Фото: smakuiemo.com.ua

У окремому посуді з’єднати сметану з томатною пастою, додати сіль і перець, при необхідності розвести невеликою кількістю води або бульйону для ніжності. Полити соусом картоплю, накрити форму фольгою і поставити в розігріту до 180 °C духовку.

Запечена картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати до м’якості картоплі, після чого зняти фольгу і довести страву до рум’яної скоринки. Дістати з духовки та дати трохи настоятися перед подачею.

