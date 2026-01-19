Відео
Фарширована картопля в духовці — знадобиться 400 г фаршу

Фарширована картопля в духовці — знадобиться 400 г фаршу

Дата публікації: 19 січня 2026 01:04
Фарширована картопля в духовці — рецепт приготування з фото
Фарширована картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Фарширована картопля в духовці — класичний рецепт 90-х, який поєднує м’яку картоплю та ароматний свинячий фарш із плавленим сиром. Простий спосіб приготування дозволяє отримати рум’яну, соковиту страву з ніжним соусом, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 1,2 кг;
  • фарш свинячий — 400–500 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сир плавлений — 2 шт.;
  • олія рослинна — для змащування;
  • сметана — 150 г;
  • томатна паста — 40–50 г;
  • сухий часник — до свого смаку;
  • паприка — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, розрізати вздовж навпіл і обережно вибрати серединку, залишаючи міцні стінки для збереження форми. М'якуш можна використати для інших страв або додати до начинки. 

рецепт картоплі в духовці
Приготування картоплі. Фото: smakuiemo.com.ua

У мисці змішати фарш із подрібненою цибулею, додати натертий плавлений сир, сіль, перець, паприку та сухий часник. Ретельно перемішати до однорідності.

рецепт фаршированої картоплі
Картопля та фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Картопляні половинки щедро наповнити м’ясною начинкою. Змастити форму для запікання олією та щільно викласти картоплю.

фарширована картопля в духовці
Картопля та соус. Фото: smakuiemo.com.ua

У окремому посуді з’єднати сметану з томатною пастою, додати сіль і перець, при необхідності розвести невеликою кількістю води або бульйону для ніжності. Полити соусом картоплю, накрити форму фольгою і поставити в розігріту до 180 °C духовку.

простий рецепт фаршированої картоплі в духовці
Запечена картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати до м’якості картоплі, після чого зняти фольгу і довести страву до рум’яної скоринки. Дістати з духовки та дати трохи настоятися перед подачею.

Вечеря картопля рецепт м'ясний фарш духовка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
