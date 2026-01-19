Фаршированный картофель в духовке — рецепт приготовления с фото

Фаршированный картофель в духовке — понадобится 400 г фарша
Фаршированный картофель в духовке — классический рецепт 90-х, который сочетает мягкий картофель и ароматный свиной фарш с плавленым сыром. Простой способ приготовления позволяет получить румяное, сочное блюдо с нежным соусом, которое понравится всей семье.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель — 1,2 кг;
- фарш свиной — 400-500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сыр плавленый — 2 шт.;
- масло растительное — для смазывания;
- сметана — 150 г;
- томатная паста — 40-50 г;
- сухой чеснок — по своему вкусу;
- паприка — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Очистить картофель, разрезать вдоль пополам и осторожно выбрать серединку, оставляя крепкие стенки для сохранения формы. Мякоть можно использовать для других блюд или добавить в начинку.
В миске смешать фарш с измельченным луком, добавить натертый плавленый сыр, соль, перец, паприку и сухой чеснок. Тщательно перемешать до однородности.
Картофельные половинки щедро наполнить мясной начинкой. Смазать форму для запекания маслом и плотно выложить картофель.
В отдельной посуде соединить сметану с томатной пастой, добавить соль и перец, при необходимости развести небольшим количеством воды или бульона для нежности. Полить соусом картофель, накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 180 °C духовку.
Запекать до мягкости картофеля, после чего снять фольгу и довести блюдо до румяной корочки. Достать из духовки и дать немного настояться перед подачей.
