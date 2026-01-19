Фаршированный картофель в духовке — рецепт приготовления с фото

Фаршированный картофель. Фото: smakuiemo.com.ua

Фаршированный картофель в духовке — классический рецепт 90-х, который сочетает мягкий картофель и ароматный свиной фарш с плавленым сыром. Простой способ приготовления позволяет получить румяное, сочное блюдо с нежным соусом, которое понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

картофель — 1,2 кг;

фарш свиной — 400-500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сыр плавленый — 2 шт.;

масло растительное — для смазывания;

сметана — 150 г;

томатная паста — 40-50 г;

сухой чеснок — по своему вкусу;

паприка — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Очистить картофель, разрезать вдоль пополам и осторожно выбрать серединку, оставляя крепкие стенки для сохранения формы. Мякоть можно использовать для других блюд или добавить в начинку.

Приготовление картофеля. Фото: smakuiemo.com.ua

В миске смешать фарш с измельченным луком, добавить натертый плавленый сыр, соль, перец, паприку и сухой чеснок. Тщательно перемешать до однородности.

Картофель и фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофельные половинки щедро наполнить мясной начинкой. Смазать форму для запекания маслом и плотно выложить картофель.

Картофель и соус. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной посуде соединить сметану с томатной пастой, добавить соль и перец, при необходимости развести небольшим количеством воды или бульона для нежности. Полить соусом картофель, накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 180 °C духовку.

Запеченный картофель. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать до мягкости картофеля, после чего снять фольгу и довести блюдо до румяной корочки. Достать из духовки и дать немного настояться перед подачей.

