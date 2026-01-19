Видео
Фаршированный картофель в духовке — понадобится 400 г фарша

Фаршированный картофель в духовке — понадобится 400 г фарша

Дата публикации 19 января 2026 01:04
Фаршированный картофель в духовке — рецепт приготовления с фото
Фаршированный картофель. Фото: smakuiemo.com.ua

Фаршированный картофель в духовке — классический рецепт 90-х, который сочетает мягкий картофель и ароматный свиной фарш с плавленым сыром. Простой способ приготовления позволяет получить румяное, сочное блюдо с нежным соусом, которое понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • картофель — 1,2 кг;
  • фарш свиной — 400-500 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сыр плавленый — 2 шт.;
  • масло растительное — для смазывания;
  • сметана — 150 г;
  • томатная паста — 40-50 г;
  • сухой чеснок — по своему вкусу;
  • паприка — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Очистить картофель, разрезать вдоль пополам и осторожно выбрать серединку, оставляя крепкие стенки для сохранения формы. Мякоть можно использовать для других блюд или добавить в начинку.

рецепт картоплі в духовці
Приготовление картофеля. Фото: smakuiemo.com.ua

В миске смешать фарш с измельченным луком, добавить натертый плавленый сыр, соль, перец, паприку и сухой чеснок. Тщательно перемешать до однородности.

рецепт фаршированої картоплі
Картофель и фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофельные половинки щедро наполнить мясной начинкой. Смазать форму для запекания маслом и плотно выложить картофель.

фарширована картопля в духовці
Картофель и соус. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной посуде соединить сметану с томатной пастой, добавить соль и перец, при необходимости развести небольшим количеством воды или бульона для нежности. Полить соусом картофель, накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 180 °C духовку.

простий рецепт фаршированої картоплі в духовці
Запеченный картофель. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать до мягкости картофеля, после чего снять фольгу и довести блюдо до румяной корочки. Достать из духовки и дать немного настояться перед подачей.

Ужин картошка рецепт мясной фарш духовка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
