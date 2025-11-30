Фаршировані печериці — рецепт приготування соковитої закуски з курячим фаршем

Фаршировані печериці — безпрограшний рецепт закуски з 2000-х
Фаршировані печериці — це страва, яка завжди має успіх і підходить для будь-якого святкового столу. Завдяки соковитій начинці з курячого фаршу, ароматним грибам і ніжному запеченому сиру ця закуска виглядає апетитно. Вона готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і завжди виходить вдало.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- курячий фарш — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- подрібнені ніжки шампіньйонів — від 300 г грибів;
- сметана — 2 ст. л.;
- борошно — 1 ч. л.;
- часник — 1 зубчик (за бажанням);
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- рослинна олія — 1–2 ст. л.
Спосіб приготування
Підготувати ніжки шампіньйонів, подрібнити їх та залишити для начинки. Цибулю нарізати дрібними кубиками та обсмажити на розігрітій олії до прозорості. Додати подрібнені ніжки грибів і тушкувати, доки рідина повністю не випарується.
Додати курячий фарш, розділяючи грудочки лопаткою, і готувати до зміни кольору. Посолити, поперчити та всипати борошно, швидко перемішати. Додати сметану та довести начинку до густої, соковитої консистенції. За бажанням додати подрібнений часник для виразнішого аромату.
Підготувати шляпки печериць, злегка підсушити їх рушником. Наповнити кожну шляпку гарячою начинкою, розподіляючи рівномірно.
Присипати твердим сиром на свій смак. Викласти печериці на деко та запікати у розігрітій духовці: спочатку готувати приблизно 20 хвилин при 180°C, після цього додати сир та запікати ще кілька хвилин до утворення золотистої скоринки. Подавати одразу після приготування.
