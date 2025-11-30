Фаршировані печериці — рецепт приготування соковитої закуски з курячим фаршем

Фаршировані печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Фаршировані печериці — це страва, яка завжди має успіх і підходить для будь-якого святкового столу. Завдяки соковитій начинці з курячого фаршу, ароматним грибам і ніжному запеченому сиру ця закуска виглядає апетитно. Вона готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і завжди виходить вдало.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

курячий фарш — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

подрібнені ніжки шампіньйонів — від 300 г грибів;

сметана — 2 ст. л.;

борошно — 1 ч. л.;

часник — 1 зубчик (за бажанням);

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

рослинна олія — 1–2 ст. л.

Спосіб приготування

Підготувати ніжки шампіньйонів, подрібнити їх та залишити для начинки. Цибулю нарізати дрібними кубиками та обсмажити на розігрітій олії до прозорості. Додати подрібнені ніжки грибів і тушкувати, доки рідина повністю не випарується.

Цибуля та гриби. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати курячий фарш, розділяючи грудочки лопаткою, і готувати до зміни кольору. Посолити, поперчити та всипати борошно, швидко перемішати. Додати сметану та довести начинку до густої, соковитої консистенції. За бажанням додати подрібнений часник для виразнішого аромату.

Печериці з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати шляпки печериць, злегка підсушити їх рушником. Наповнити кожну шляпку гарячою начинкою, розподіляючи рівномірно.

Печериці на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Присипати твердим сиром на свій смак. Викласти печериці на деко та запікати у розігрітій духовці: спочатку готувати приблизно 20 хвилин при 180°C, після цього додати сир та запікати ще кілька хвилин до утворення золотистої скоринки. Подавати одразу після приготування.

