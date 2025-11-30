Фаршированные шампиньоны — рецепт приготовления сочной закуски с куриным фаршем

Фаршированные шампиньоны — беспроигрышный рецепт закуски с 2000-х
Фаршированные шампиньоны — это блюдо, которое всегда пользуется успехом и подходит для любого праздничного стола. Благодаря сочной начинке из куриного фарша, ароматным грибам и нежному запеченному сыру эта закуска выглядит аппетитно. Она готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда получается удачно.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- измельченные ножки шампиньонов — от 300 г грибов;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик (по желанию);
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- растительное масло — 1-2 ст. л.
Способ приготовления
Подготовить ножки шампиньонов, измельчить их и оставить для начинки. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на разогретом масле до прозрачности. Добавить измельченные ножки грибов и тушить, пока жидкость полностью не испарится.
Добавить куриный фарш, разделяя комочки лопаткой, и готовить до изменения цвета. Посолить, поперчить и всыпать муку, быстро перемешать. Добавить сметану и довести начинку до густой, сочной консистенции. По желанию добавить измельченный чеснок для более выразительного аромата.
Подготовить шляпки шампиньонов, слегка подсушить их полотенцем. Наполнить каждую шляпку горячей начинкой, распределяя равномерно.
Присыпать твердым сыром по своему вкусу. Выложить шампиньоны на противень и запекать в разогретой духовке: сначала готовить примерно 20 минут при 180°C, после этого добавить сыр и запекать еще несколько минут до образования золотистой корочки. Подавать сразу после приготовления.
