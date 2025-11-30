Фаршированные шампиньоны — рецепт приготовления сочной закуски с куриным фаршем

Фаршированные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Фаршированные шампиньоны — это блюдо, которое всегда пользуется успехом и подходит для любого праздничного стола. Благодаря сочной начинке из куриного фарша, ароматным грибам и нежному запеченному сыру эта закуска выглядит аппетитно. Она готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда получается удачно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриный фарш — 200 г;

лук репчатый — 1 шт.;

измельченные ножки шампиньонов — от 300 г грибов;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик (по желанию);

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

растительное масло — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Подготовить ножки шампиньонов, измельчить их и оставить для начинки. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на разогретом масле до прозрачности. Добавить измельченные ножки грибов и тушить, пока жидкость полностью не испарится.

Лук и грибы. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить куриный фарш, разделяя комочки лопаткой, и готовить до изменения цвета. Посолить, поперчить и всыпать муку, быстро перемешать. Добавить сметану и довести начинку до густой, сочной консистенции. По желанию добавить измельченный чеснок для более выразительного аромата.

Шампиньоны с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить шляпки шампиньонов, слегка подсушить их полотенцем. Наполнить каждую шляпку горячей начинкой, распределяя равномерно.

Шампиньоны на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Присыпать твердым сыром по своему вкусу. Выложить шампиньоны на противень и запекать в разогретой духовке: сначала готовить примерно 20 минут при 180°C, после этого добавить сыр и запекать еще несколько минут до образования золотистой корочки. Подавать сразу после приготовления.

