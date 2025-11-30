Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Фаршированные шампиньоны — беспроигрышный рецепт закуски с 2000-х

Фаршированные шампиньоны — беспроигрышный рецепт закуски с 2000-х

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 01:04
Фаршированные шампиньоны — рецепт приготовления сочной закуски с куриным фаршем
Фаршированные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Фаршированные шампиньоны — это блюдо, которое всегда пользуется успехом и подходит для любого праздничного стола. Благодаря сочной начинке из куриного фарша, ароматным грибам и нежному запеченному сыру эта закуска выглядит аппетитно. Она готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда получается удачно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриный фарш — 200 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • измельченные ножки шампиньонов — от 300 г грибов;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • мука — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик (по желанию);
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • растительное масло — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Подготовить ножки шампиньонов, измельчить их и оставить для начинки. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на разогретом масле до прозрачности. Добавить измельченные ножки грибов и тушить, пока жидкость полностью не испарится.

фаршировані печериці
Лук и грибы. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить куриный фарш, разделяя комочки лопаткой, и готовить до изменения цвета. Посолить, поперчить и всыпать муку, быстро перемешать. Добавить сметану и довести начинку до густой, сочной консистенции. По желанию добавить измельченный чеснок для более выразительного аромата.

фаршировані печериці на закуску
Шампиньоны с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить шляпки шампиньонов, слегка подсушить их полотенцем. Наполнить каждую шляпку горячей начинкой, распределяя равномерно.

рецепт фаршированих печериць на закуску
Шампиньоны на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Присыпать твердым сыром по своему вкусу. Выложить шампиньоны на противень и запекать в разогретой духовке: сначала готовить примерно 20 минут при 180°C, после этого добавить сыр и запекать еще несколько минут до образования золотистой корочки. Подавать сразу после приготовления.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

рецепт грибы шампиньоны мясной фарш Что приготовить на Новый год закуска
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации