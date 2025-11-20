Видео
Україна
Видео

Закуска на Новый год 2026 — лаваш со шпротами и топ начинкой

Закуска на Новый год 2026 — лаваш со шпротами и топ начинкой

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 01:04
обновлено: 18:49
Закуска на Новый год 2026 — рулет из лаваша со шпротами, овощами и нежной начинкой рецепт с фото
Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Закуска на Новый год 2026 из лаваша со шпротами и овощами станет настоящей изюминкой праздничного стола. Нежная кремовая основа, рыбная нотка и пикантная корейская морковь создают идеальное сочетание вкусов. Этот рулет легко приготовить за несколько минут, и он выглядит эффектно при подаче, гарантируя восторженные отзывы гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт. (150 г);
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • пучок зелени (петрушка, укроп) — по своему вкусу;
  • майонез — 1-2 ст. л.;
  • соль и черный перец — по своему вкусу;
  • шпроты — 1 банка (270 г);
  • корейская морковь — 150 г;
  • лаваш — 2 листа.

Способ приготовления

Взбить яйца с плавлеными сырками и натертым свежим огурцом до получения кремовой текстуры. Добавить майонез, мелко нарезанную зелень, соль и перец, перемешать.

рецепт закуски зі шпротами
Лаваш и шпроты. Фото: smachnenke.com.ua

Разложить начинку на один лист лаваша, накрыть вторым листом. Выложить целые шпроты ровными рядами, между ними добавить корейскую морковь для яркого цвета и легкой пикантности.

рецепт новорічної закуски
Закуска со шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Свернуть лаваш в плотный рулет и охладить несколько часов, чтобы рулет держал форму и был готов к нарезке. Подавать порционно, наслаждаясь гармоничным сочетанием кремовой текстуры, рыбной нотки и хрустящих овощей.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
