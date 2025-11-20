Закуска на Новый год 2026 — рулет из лаваша со шпротами, овощами и нежной начинкой рецепт с фото

Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Закуска на Новый год 2026 из лаваша со шпротами и овощами станет настоящей изюминкой праздничного стола. Нежная кремовая основа, рыбная нотка и пикантная корейская морковь создают идеальное сочетание вкусов. Этот рулет легко приготовить за несколько минут, и он выглядит эффектно при подаче, гарантируя восторженные отзывы гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

плавленые сырки — 2 шт. (150 г);

свежий огурец — 1 шт.;

пучок зелени (петрушка, укроп) — по своему вкусу;

майонез — 1-2 ст. л.;

соль и черный перец — по своему вкусу;

шпроты — 1 банка (270 г);

корейская морковь — 150 г;

лаваш — 2 листа.

Способ приготовления

Взбить яйца с плавлеными сырками и натертым свежим огурцом до получения кремовой текстуры. Добавить майонез, мелко нарезанную зелень, соль и перец, перемешать.

Лаваш и шпроты. Фото: smachnenke.com.ua

Разложить начинку на один лист лаваша, накрыть вторым листом. Выложить целые шпроты ровными рядами, между ними добавить корейскую морковь для яркого цвета и легкой пикантности.

Закуска со шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Свернуть лаваш в плотный рулет и охладить несколько часов, чтобы рулет держал форму и был готов к нарезке. Подавать порционно, наслаждаясь гармоничным сочетанием кремовой текстуры, рыбной нотки и хрустящих овощей.

