Закуска на Новый год 2026 — рулет из лаваша со шпротами, овощами и нежной начинкой рецепт с фото

Закуска на Новый год 2026 — лаваш со шпротами и топ начинкой
Закуска на Новый год 2026 из лаваша со шпротами и овощами станет настоящей изюминкой праздничного стола. Нежная кремовая основа, рыбная нотка и пикантная корейская морковь создают идеальное сочетание вкусов. Этот рулет легко приготовить за несколько минут, и он выглядит эффектно при подаче, гарантируя восторженные отзывы гостей.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт. (150 г);
- свежий огурец — 1 шт.;
- пучок зелени (петрушка, укроп) — по своему вкусу;
- майонез — 1-2 ст. л.;
- соль и черный перец — по своему вкусу;
- шпроты — 1 банка (270 г);
- корейская морковь — 150 г;
- лаваш — 2 листа.
Способ приготовления
Взбить яйца с плавлеными сырками и натертым свежим огурцом до получения кремовой текстуры. Добавить майонез, мелко нарезанную зелень, соль и перец, перемешать.
Разложить начинку на один лист лаваша, накрыть вторым листом. Выложить целые шпроты ровными рядами, между ними добавить корейскую морковь для яркого цвета и легкой пикантности.
Свернуть лаваш в плотный рулет и охладить несколько часов, чтобы рулет держал форму и был готов к нарезке. Подавать порционно, наслаждаясь гармоничным сочетанием кремовой текстуры, рыбной нотки и хрустящих овощей.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!