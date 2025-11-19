Новогодняя закуска на багете — рецепт приготовления с фото для праздничного стола

Рецепт новогодней закуски — готовится 10 минут, а хвалят всегда
Хрустящий багет в сочетании с ароматной грибной начинкой и золотистым сыром создает по-настоящему праздничный вкус. Блюдо готовится всего за несколько минут, но выглядит так, будто вы потратили значительно больше времени. Это отличная идея для новогоднего стола и любых зимних праздничных встреч.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- багет — 1 шт.;
- шампиньоны — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- специи — по своему вкусу;
- сыр твердый — 120 г;
- зелень — несколько веточек.
Способ приготовления
Нарезать багет на толстые ломтики и сделать в центре каждого углубление, формируя хлебные чашечки, которые способны удержать начинку.
Измельчить шампиньоны и лук, обжарить их на сковороде до мягкости и золотистости, добавить специи. Добавить часть тертого твердого сыра к грибной массе, чтобы начинка стала более густой.
Заполнить хлебные чашечки тёплым грибным наполнением, посыпать поверх тонким слоем тёртого сыра. Выложить закуску на противень с пергаментом и запекать при температуре 190°C, пока сыр не растает и не станет золотистым.
Дать готовым кусочкам немного остыть, чтобы хлеб оставался хрустящим, после чего посыпать мелко рубленной зеленью и подавать.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!