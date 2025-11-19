Видео
Україна
Рецепт новогодней закуски — готовится 10 минут, а хвалят всегда

Дата публикации 19 ноября 2025 21:04
обновлено: 18:54
Новогодняя закуска на багете — рецепт приготовления с фото для праздничного стола
Новогодняя закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрустящий багет в сочетании с ароматной грибной начинкой и золотистым сыром создает по-настоящему праздничный вкус. Блюдо готовится всего за несколько минут, но выглядит так, будто вы потратили значительно больше времени. Это отличная идея для новогоднего стола и любых зимних праздничных встреч.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • багет — 1 шт.;
  • шампиньоны — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • специи — по своему вкусу;
  • сыр твердый — 120 г;
  • зелень — несколько веточек.

Способ приготовления

Нарезать багет на толстые ломтики и сделать в центре каждого углубление, формируя хлебные чашечки, которые способны удержать начинку.

новорічна закуска з грибами
Грибы и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Измельчить шампиньоны и лук, обжарить их на сковороде до мягкости и золотистости, добавить специи. Добавить часть тертого твердого сыра к грибной массе, чтобы начинка стала более густой.

новорічна закуска
Багет и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Заполнить хлебные чашечки тёплым грибным наполнением, посыпать поверх тонким слоем тёртого сыра. Выложить закуску на противень с пергаментом и запекать при температуре 190°C, пока сыр не растает и не станет золотистым.

рецепт закуски на новий рік 2026
Готовая закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать готовым кусочкам немного остыть, чтобы хлеб оставался хрустящим, после чего посыпать мелко рубленной зеленью и подавать.

Новый год бутерброд рецепт шампиньоны закуска
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
