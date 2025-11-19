Новогодняя закуска на багете — рецепт приготовления с фото для праздничного стола

Новогодняя закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрустящий багет в сочетании с ароматной грибной начинкой и золотистым сыром создает по-настоящему праздничный вкус. Блюдо готовится всего за несколько минут, но выглядит так, будто вы потратили значительно больше времени. Это отличная идея для новогоднего стола и любых зимних праздничных встреч.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

багет — 1 шт.;

шампиньоны — 250 г;

лук — 1 шт.;

специи — по своему вкусу;

сыр твердый — 120 г;

зелень — несколько веточек.

Способ приготовления

Нарезать багет на толстые ломтики и сделать в центре каждого углубление, формируя хлебные чашечки, которые способны удержать начинку.

Грибы и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Измельчить шампиньоны и лук, обжарить их на сковороде до мягкости и золотистости, добавить специи. Добавить часть тертого твердого сыра к грибной массе, чтобы начинка стала более густой.

Багет и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Заполнить хлебные чашечки тёплым грибным наполнением, посыпать поверх тонким слоем тёртого сыра. Выложить закуску на противень с пергаментом и запекать при температуре 190°C, пока сыр не растает и не станет золотистым.

Готовая закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать готовым кусочкам немного остыть, чтобы хлеб оставался хрустящим, после чего посыпать мелко рубленной зеленью и подавать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.