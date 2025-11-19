Відео
Дата публікації: 19 листопада 2025 21:04
Оновлено: 18:54
Новорічна закуска на багеті — рецепт приготування з фото для святкового столу
Новорічна закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрусткий багет у поєднанні з ароматною грибною начинкою та золотистим сиром створює по-справжньому святковий смак. Страва готується всього за кілька хвилин, але виглядає так, ніби ви витратили значно більше часу. Це чудова ідея для новорічного столу та будь-яких зимових святкових зустрічей.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • багет — 1 шт.;
  • печериці — 250 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • спеції — до свого смаку;
  • сир твердий — 120 г;
  • зелень — кілька гілочок.

Спосіб приготування

Нарізати багет на товсті скибки та зробити у центрі кожної заглиблення, формуючи хлібні чашечки, які здатні втримати начинку.

новорічна закуска з грибами
Гриби та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Подрібнити печериці та цибулю, обсмажити їх на сковороді до м’якості та золотистості, додати спеції. Додати частину тертого твердого сиру до грибної маси, щоб начинка стала густішою.

новорічна закуска
Багет та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Заповнити хлібні чашечки теплим грибним наповненням, посипати поверх тонким шаром тертого сиру. Викласти закуску на деко з пергаментом та запікати за температури 190°C, доки сир не розтане та не стане золотавим.

рецепт закуски на новий рік 2026
Готова закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати готовим шматочкам трохи охолонути, щоб хліб залишався хрустким, після чого посипати дрібно січеною зеленню та подавати.

Новий рік бутерброд рецепт печериці закуска
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
