Новорічна закуска на багеті — рецепт приготування з фото для святкового столу

Рецепт новорічної закуски — готується 10 хвилин, а хвалять завжди
Хрусткий багет у поєднанні з ароматною грибною начинкою та золотистим сиром створює по-справжньому святковий смак. Страва готується всього за кілька хвилин, але виглядає так, ніби ви витратили значно більше часу. Це чудова ідея для новорічного столу та будь-яких зимових святкових зустрічей.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- багет — 1 шт.;
- печериці — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- спеції — до свого смаку;
- сир твердий — 120 г;
- зелень — кілька гілочок.
Спосіб приготування
Нарізати багет на товсті скибки та зробити у центрі кожної заглиблення, формуючи хлібні чашечки, які здатні втримати начинку.
Подрібнити печериці та цибулю, обсмажити їх на сковороді до м’якості та золотистості, додати спеції. Додати частину тертого твердого сиру до грибної маси, щоб начинка стала густішою.
Заповнити хлібні чашечки теплим грибним наповненням, посипати поверх тонким шаром тертого сиру. Викласти закуску на деко з пергаментом та запікати за температури 190°C, доки сир не розтане та не стане золотавим.
Дати готовим шматочкам трохи охолонути, щоб хліб залишався хрустким, після чого посипати дрібно січеною зеленню та подавати.
