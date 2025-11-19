Новорічна закуска на багеті — рецепт приготування з фото для святкового столу

Новорічна закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрусткий багет у поєднанні з ароматною грибною начинкою та золотистим сиром створює по-справжньому святковий смак. Страва готується всього за кілька хвилин, але виглядає так, ніби ви витратили значно більше часу. Це чудова ідея для новорічного столу та будь-яких зимових святкових зустрічей.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

багет — 1 шт.;

печериці — 250 г;

цибуля — 1 шт.;

спеції — до свого смаку;

сир твердий — 120 г;

зелень — кілька гілочок.

Спосіб приготування

Нарізати багет на товсті скибки та зробити у центрі кожної заглиблення, формуючи хлібні чашечки, які здатні втримати начинку.

Гриби та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Подрібнити печериці та цибулю, обсмажити їх на сковороді до м’якості та золотистості, додати спеції. Додати частину тертого твердого сиру до грибної маси, щоб начинка стала густішою.

Багет та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Заповнити хлібні чашечки теплим грибним наповненням, посипати поверх тонким шаром тертого сиру. Викласти закуску на деко з пергаментом та запікати за температури 190°C, доки сир не розтане та не стане золотавим.

Готова закуска. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати готовим шматочкам трохи охолонути, щоб хліб залишався хрустким, після чого посипати дрібно січеною зеленню та подавати.

