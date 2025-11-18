Оселедець під шубою в млинцях — рецепт святкової закуски у незвичному виконанні

Оселедець під шубою закутаний в ковдру — рецепт закуски
Оригінальний оселедець під шубою у вигляді бурякових млинців — це стильна альтернатива традиційній страві. Такий формат ідеально підходить для святкового столу: знайомі смаки, яскрава подача та зручність у подачі. Цей рецепт поєднує класику та сучасність у кожному шматочку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- молоко — 450 мл.;
- борошно — 130–150 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — ½ ч. ложки;
- олія — 2–3 ст. ложки;
- буряк — 1 невеликий.
Для начинки:
- буряк — 1 шт.;
- морква — 1–2 шт.;
- картопля — 4 шт.;
- оселедець — 3–4 філе;
- майонез — до свого смаку;
- цибуля — 1 шт.
Для маринаду:
- цукор — 1 ст. ложка;
- сіль — ½ ст. ложки;
- оцет — 70–80 мл.;
- вода — 180 мл.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйця з сіллю, додати молоко та перемішати. Поступово всипати борошно, щоб тісто стало гладким і без грудочок. Буряк подрібнити у блендері до пюреподібного стану, вмішати в тісто й додати залишок молока. Влити олію й ще раз перемішати.
Випікати млинці на розігрітій сковороді на середньому вогні до легкого рум’янцю з обох боків. Готові млинці викласти стопкою та дати їм охолонути.
Картоплю, моркву та буряк відварити й натерти на дрібній тертці. Оселедець нарізати вузькими смужками. Цибулю нарізати тонкими півкільцями та замаринувати у суміші води, оцту, солі й цукру на 15 хвилин, потім відцідити.
На кожен млинець викласти шар картоплі, трохи моркви, буряка, шматочок оселедця, кілька цибулинок і невелику кількість майонезу. Акуратно згорнути млинець рулетом або конвертом. За бажанням, перед подачею нарізати на порційні шматки.
