Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Оселедець під шубою закутаний в ковдру — рецепт закуски

Оселедець під шубою закутаний в ковдру — рецепт закуски

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 14:44
Оновлено: 15:33
Оселедець під шубою в млинцях — рецепт святкової закуски у незвичному виконанні
Оселедець під шубою в млинцях. Фото: кадр з відео

Оригінальний оселедець під шубою у вигляді бурякових млинців — це стильна альтернатива традиційній страві. Такий формат ідеально підходить для святкового столу: знайомі смаки, яскрава подача та зручність у подачі. Цей рецепт поєднує класику та сучасність у кожному шматочку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 450 мл.;
  • борошно — 130–150 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — ½ ч. ложки;
  • олія — 2–3 ст. ложки;
  • буряк — 1 невеликий.

Для начинки:

  • буряк — 1 шт.;
  • морква — 1–2 шт.;
  • картопля — 4 шт.;
  • оселедець — 3–4 філе;
  • майонез — до свого смаку;
  • цибуля — 1 шт.

Для маринаду:

  • цукор — 1 ст. ложка;
  • сіль — ½ ст. ложки;
  • оцет — 70–80 мл.;
  • вода — 180 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з сіллю, додати молоко та перемішати. Поступово всипати борошно, щоб тісто стало гладким і без грудочок. Буряк подрібнити у блендері до пюреподібного стану, вмішати в тісто й додати залишок молока. Влити олію й ще раз перемішати.

рецепт млинців з буряком
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Випікати млинці на розігрітій сковороді на середньому вогні до легкого рум’янцю з обох боків. Готові млинці викласти стопкою та дати їм охолонути.

рецепт закуски з оселедцем
Бурякові млинці. Фото: кадр з відео

Картоплю, моркву та буряк відварити й натерти на дрібній тертці. Оселедець нарізати вузькими смужками. Цибулю нарізати тонкими півкільцями та замаринувати у суміші води, оцту, солі й цукру на 15 хвилин, потім відцідити.

новий рецепт оселедця під шубою
Приготування закуски. Фото: кадр з відео

На кожен млинець викласти шар картоплі, трохи моркви, буряка, шматочок оселедця, кілька цибулинок і невелику кількість майонезу. Акуратно згорнути млинець рулетом або конвертом. За бажанням, перед подачею нарізати на порційні шматки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт млинці оселедець салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації