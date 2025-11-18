Оселедець під шубою в млинцях — рецепт святкової закуски у незвичному виконанні

Оселедець під шубою в млинцях. Фото: кадр з відео

Оригінальний оселедець під шубою у вигляді бурякових млинців — це стильна альтернатива традиційній страві. Такий формат ідеально підходить для святкового столу: знайомі смаки, яскрава подача та зручність у подачі. Цей рецепт поєднує класику та сучасність у кожному шматочку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

молоко — 450 мл.;

борошно — 130–150 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — ½ ч. ложки;

олія — 2–3 ст. ложки;

буряк — 1 невеликий.

Для начинки:

буряк — 1 шт.;

морква — 1–2 шт.;

картопля — 4 шт.;

оселедець — 3–4 філе;

майонез — до свого смаку;

цибуля — 1 шт.

Для маринаду:

цукор — 1 ст. ложка;

сіль — ½ ст. ложки;

оцет — 70–80 мл.;

вода — 180 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з сіллю, додати молоко та перемішати. Поступово всипати борошно, щоб тісто стало гладким і без грудочок. Буряк подрібнити у блендері до пюреподібного стану, вмішати в тісто й додати залишок молока. Влити олію й ще раз перемішати.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Випікати млинці на розігрітій сковороді на середньому вогні до легкого рум’янцю з обох боків. Готові млинці викласти стопкою та дати їм охолонути.

Бурякові млинці. Фото: кадр з відео

Картоплю, моркву та буряк відварити й натерти на дрібній тертці. Оселедець нарізати вузькими смужками. Цибулю нарізати тонкими півкільцями та замаринувати у суміші води, оцту, солі й цукру на 15 хвилин, потім відцідити.

Приготування закуски. Фото: кадр з відео

На кожен млинець викласти шар картоплі, трохи моркви, буряка, шматочок оселедця, кілька цибулинок і невелику кількість майонезу. Акуратно згорнути млинець рулетом або конвертом. За бажанням, перед подачею нарізати на порційні шматки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.