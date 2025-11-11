Салат Фаворитка — простий і смачний рецепт, кращий за класичну Шубу

Салат "Фаворитка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Фаворитка" — це яскравий і смачний варіант класичної "Шуби", який точно підкорить усіх за святковим столом. Завдяки копченій курці, ароматному часнику й ніжному сирному шару він має насичений смак і апетитну текстуру. Готується швидко, виглядає красиво й стає справжнім фаворитом будь-якого застілля.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

куряче стегенце копчене — 1 шт.;

майонез — до свого смаку;

часник — 1 зубчик;

яйця варені — 4 шт.;

солоні огірки — 4 шт.;

буряк варений — 1 шт.;

плавлений сир — 2 шт.;

кріп — 1 пучок.

Спосіб приготування

У невеликій мисці змішати майонез із подрібненим через прес часником — це додасть салату ніжного аромату й легкої пікантності.

Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Першим шаром викласти дрібно нарізану копчену курку, рівномірно змастити майонезом. Наступним шаром викласти натерті на великій тертці варені яйця, знову злегка змастити соусом.

Огірки та буряк. Фото: gospodynka.com.ua

Потім натерти солоні огірки та варений буряк, викласти шарами, промащуючи майонезом кожен із них.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

На завершення натерти плавлені сирки, зробити сіточку з майонезу та прикрасити дрібно нарізаним свіжим кропом. Перед подачею поставити салат у холодильник на 30–40 хвилин, щоб усі шари добре просочилися.

