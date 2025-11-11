Відео
Головна Смак Салат "Фаворитка" — рецепт в 100 разів кращий за класичну "Шубу"

Салат "Фаворитка" — рецепт в 100 разів кращий за класичну "Шубу"

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 13:04
Оновлено: 13:17
Салат Фаворитка — простий і смачний рецепт, кращий за класичну Шубу
Салат "Фаворитка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Фаворитка" — це яскравий і смачний варіант класичної "Шуби", який точно підкорить усіх за святковим столом. Завдяки копченій курці, ароматному часнику й ніжному сирному шару він має насичений смак і апетитну текстуру. Готується швидко, виглядає красиво й стає справжнім фаворитом будь-якого застілля.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче стегенце копчене — 1 шт.;
  • майонез — до свого смаку;
  • часник — 1 зубчик;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • солоні огірки — 4 шт.;
  • буряк варений — 1 шт.;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • кріп — 1 пучок.

Спосіб приготування

У невеликій мисці змішати майонез із подрібненим через прес часником — це додасть салату ніжного аромату й легкої пікантності.

рецепт салату замість шуби
Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Першим шаром викласти дрібно нарізану копчену курку, рівномірно змастити майонезом. Наступним шаром викласти натерті на великій тертці варені яйця, знову злегка змастити соусом.

рецепт салату з буряком та куркою
Огірки та буряк. Фото: gospodynka.com.ua

Потім натерти солоні огірки та варений буряк, викласти шарами, промащуючи майонезом кожен із них.

простий рецепт салату з куркою та буряком
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

На завершення натерти плавлені сирки, зробити сіточку з майонезу та прикрасити дрібно нарізаним свіжим кропом. Перед подачею поставити салат у холодильник на 30–40 хвилин, щоб усі шари добре просочилися. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт салат шуба закуска майонез
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
