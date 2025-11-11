Салат Фаворитка — простий і смачний рецепт, кращий за класичну Шубу

Салат "Фаворитка" — рецепт в 100 разів кращий за класичну "Шубу"
Салат "Фаворитка" — це яскравий і смачний варіант класичної "Шуби", який точно підкорить усіх за святковим столом. Завдяки копченій курці, ароматному часнику й ніжному сирному шару він має насичений смак і апетитну текстуру. Готується швидко, виглядає красиво й стає справжнім фаворитом будь-якого застілля.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче стегенце копчене — 1 шт.;
- майонез — до свого смаку;
- часник — 1 зубчик;
- яйця варені — 4 шт.;
- солоні огірки — 4 шт.;
- буряк варений — 1 шт.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- кріп — 1 пучок.
Спосіб приготування
У невеликій мисці змішати майонез із подрібненим через прес часником — це додасть салату ніжного аромату й легкої пікантності.
Першим шаром викласти дрібно нарізану копчену курку, рівномірно змастити майонезом. Наступним шаром викласти натерті на великій тертці варені яйця, знову злегка змастити соусом.
Потім натерти солоні огірки та варений буряк, викласти шарами, промащуючи майонезом кожен із них.
На завершення натерти плавлені сирки, зробити сіточку з майонезу та прикрасити дрібно нарізаним свіжим кропом. Перед подачею поставити салат у холодильник на 30–40 хвилин, щоб усі шари добре просочилися.
