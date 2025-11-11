Салат Фаворитка — простой и вкусный рецепт, лучше классической Шубы

Салат "Фаворитка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Фаворитка" — это яркий и вкусный вариант классической "Шубы", который точно покорит всех за праздничным столом. Благодаря копченой курице, ароматному чесноку и нежному сырному слою он имеет насыщенный вкус и аппетитную текстуру. Готовится быстро, выглядит красиво и становится настоящим фаворитом любого застолья.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное бедро копченое — 1 шт.;

майонез — по своему вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

яйца вареные — 4 шт.;

соленые огурцы — 4 шт.;

свекла вареная — 1 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

укроп — 1 пучок.

Способ приготовления

В небольшой миске смешать майонез с измельченным через пресс чесноком — это придаст салату нежный аромат и легкую пикантность.

Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Первым слоем выложить мелко нарезанную копченую курицу, равномерно смазать майонезом. Следующим слоем выложить натертые на крупной терке вареные яйца, снова слегка смазать соусом.

Огурцы и свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Затем натереть соленые огурцы и вареную свеклу, выложить слоями, промазывая майонезом каждый из них.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

В завершение натереть плавленые сырки, сделать сеточку из майонеза и украсить мелко нарезанным свежим укропом. Перед подачей поставить салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы все слои хорошо пропитались.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.