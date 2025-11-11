Видео
Главная Вкус Салат "Фаворитка" — рецепт в 100 раз лучше классической "Шубы"

Салат "Фаворитка" — рецепт в 100 раз лучше классической "Шубы"

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 13:04
обновлено: 13:17
Салат Фаворитка — простой и вкусный рецепт, лучше классической Шубы
Салат "Фаворитка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Фаворитка" — это яркий и вкусный вариант классической "Шубы", который точно покорит всех за праздничным столом. Благодаря копченой курице, ароматному чесноку и нежному сырному слою он имеет насыщенный вкус и аппетитную текстуру. Готовится быстро, выглядит красиво и становится настоящим фаворитом любого застолья.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • куриное бедро копченое — 1 шт.;
  • майонез — по своему вкусу;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • соленые огурцы — 4 шт.;
  • свекла вареная — 1 шт.;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • укроп — 1 пучок.

Способ приготовления

В небольшой миске смешать майонез с измельченным через пресс чесноком — это придаст салату нежный аромат и легкую пикантность.

рецепт салату замість шуби
Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Первым слоем выложить мелко нарезанную копченую курицу, равномерно смазать майонезом. Следующим слоем выложить натертые на крупной терке вареные яйца, снова слегка смазать соусом.

рецепт салату з буряком та куркою
Огурцы и свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Затем натереть соленые огурцы и вареную свеклу, выложить слоями, промазывая майонезом каждый из них.

простий рецепт салату з куркою та буряком
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

В завершение натереть плавленые сырки, сделать сеточку из майонеза и украсить мелко нарезанным свежим укропом. Перед подачей поставить салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы все слои хорошо пропитались.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
