Салат Фаворитка — простой и вкусный рецепт, лучше классической Шубы

Салат "Фаворитка" — рецепт в 100 раз лучше классической "Шубы"
Салат "Фаворитка" — это яркий и вкусный вариант классической "Шубы", который точно покорит всех за праздничным столом. Благодаря копченой курице, ароматному чесноку и нежному сырному слою он имеет насыщенный вкус и аппетитную текстуру. Готовится быстро, выглядит красиво и становится настоящим фаворитом любого застолья.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное бедро копченое — 1 шт.;
- майонез — по своему вкусу;
- чеснок — 1 зубчик;
- яйца вареные — 4 шт.;
- соленые огурцы — 4 шт.;
- свекла вареная — 1 шт.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- укроп — 1 пучок.
Способ приготовления
В небольшой миске смешать майонез с измельченным через пресс чесноком — это придаст салату нежный аромат и легкую пикантность.
Первым слоем выложить мелко нарезанную копченую курицу, равномерно смазать майонезом. Следующим слоем выложить натертые на крупной терке вареные яйца, снова слегка смазать соусом.
Затем натереть соленые огурцы и вареную свеклу, выложить слоями, промазывая майонезом каждый из них.
В завершение натереть плавленые сырки, сделать сеточку из майонеза и украсить мелко нарезанным свежим укропом. Перед подачей поставить салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы все слои хорошо пропитались.
