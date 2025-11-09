Салат с курицей и горчицей в зернах — праздничный рецепт с маринованным луком

Салат "Первый снег". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат с курицей и горчицей в зернах покоряет с первой ложки. Нежное куриное мясо, пряная горчица, солоноватые огурцы и ароматный маринованный лук создают гармоничное сочетание вкусов. Он прекрасно смотрится на праздничном столе, готовится просто и всегда пользуется успехом среди гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель отварной — 3-4 шт.;

куриная грудка отварная — 1 шт.;

огурцы маринованные или малосольные — 2 шт.;

яйца вареные — 6 шт.;

твердый сыр — 170-200 г;

французская горчица в зернах — 2 ст. л.;

майонез — 200 г;

черный кунжут — для украшения.

Для маринованного лука:

лук — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1-2 ст. л.;

уксус — 3-4 ст. л.;

кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить мариноваться примерно на полчаса.

Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

На дно тарелки или в форму выложить натертый на терке отварной картофель. Смазать слой майонезом, смешанным с горчицей. Курицу нарезать небольшими кусочками, перемешать с майонезом и выложить вторым слоем. Добавить маринованный лук, слегка полить сеточкой из майонеза.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Далее выложить мелко нарезанные маринованные огурцы, снова нанести тонкий слой майонеза. Яйца разделить на белки и желтки.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Сначала натереть желтки, выложить их ровным слоем и слегка смазать соусом. Затем натереть сыр, сформировать из салата аккуратную горку и снова покрыть сеточкой майонеза. Завершить слоем натертых белков и украсить черным кунжутом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.