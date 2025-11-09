Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Первый снег" — каждый слой идеален, превзошел "Шубу"

Салат "Первый снег" — каждый слой идеален, превзошел "Шубу"

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 12:04
обновлено: 10:12
Салат с курицей и горчицей в зернах — праздничный рецепт с маринованным луком
Салат "Первый снег". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат с курицей и горчицей в зернах покоряет с первой ложки. Нежное куриное мясо, пряная горчица, солоноватые огурцы и ароматный маринованный лук создают гармоничное сочетание вкусов. Он прекрасно смотрится на праздничном столе, готовится просто и всегда пользуется успехом среди гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель отварной — 3-4 шт.;
  • куриная грудка отварная — 1 шт.;
  • огурцы маринованные или малосольные — 2 шт.;
  • яйца вареные — 6 шт.;
  • твердый сыр — 170-200 г;
  • французская горчица в зернах — 2 ст. л.;
  • майонез — 200 г;
  • черный кунжут — для украшения.

Для маринованного лука:

  • лук — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1-2 ст. л.;
  • уксус — 3-4 ст. л.;
  • кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить мариноваться примерно на полчаса.

рецепт салату з куркою
Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

На дно тарелки или в форму выложить натертый на терке отварной картофель. Смазать слой майонезом, смешанным с горчицей. Курицу нарезать небольшими кусочками, перемешать с майонезом и выложить вторым слоем. Добавить маринованный лук, слегка полить сеточкой из майонеза.

смачний салат з куркою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Далее выложить мелко нарезанные маринованные огурцы, снова нанести тонкий слой майонеза. Яйца разделить на белки и желтки.

святковий рецепт салату з куркою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Сначала натереть желтки, выложить их ровным слоем и слегка смазать соусом. Затем натереть сыр, сформировать из салата аккуратную горку и снова покрыть сеточкой майонеза. Завершить слоем натертых белков и украсить черным кунжутом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

сыр салат рецепт курица салат шуба закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации