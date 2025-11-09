Салат с курицей и горчицей в зернах — праздничный рецепт с маринованным луком

Салат "Первый снег" — каждый слой идеален, превзошел "Шубу"
Этот салат с курицей и горчицей в зернах покоряет с первой ложки. Нежное куриное мясо, пряная горчица, солоноватые огурцы и ароматный маринованный лук создают гармоничное сочетание вкусов. Он прекрасно смотрится на праздничном столе, готовится просто и всегда пользуется успехом среди гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель отварной — 3-4 шт.;
- куриная грудка отварная — 1 шт.;
- огурцы маринованные или малосольные — 2 шт.;
- яйца вареные — 6 шт.;
- твердый сыр — 170-200 г;
- французская горчица в зернах — 2 ст. л.;
- майонез — 200 г;
- черный кунжут — для украшения.
Для маринованного лука:
- лук — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1-2 ст. л.;
- уксус — 3-4 ст. л.;
- кипяток — 150 мл.
Способ приготовления
Лук нарезать мелкими кубиками, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить мариноваться примерно на полчаса.
На дно тарелки или в форму выложить натертый на терке отварной картофель. Смазать слой майонезом, смешанным с горчицей. Курицу нарезать небольшими кусочками, перемешать с майонезом и выложить вторым слоем. Добавить маринованный лук, слегка полить сеточкой из майонеза.
Далее выложить мелко нарезанные маринованные огурцы, снова нанести тонкий слой майонеза. Яйца разделить на белки и желтки.
Сначала натереть желтки, выложить их ровным слоем и слегка смазать соусом. Затем натереть сыр, сформировать из салата аккуратную горку и снова покрыть сеточкой майонеза. Завершить слоем натертых белков и украсить черным кунжутом.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!