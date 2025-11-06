Салат Интрига — рецепт приготовления с курицей и хрустящим слоем, который запоминается надолго

Салат "Интрига". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Интрига" — блюдо, которое действительно оправдывает свое название. Привычные ингредиенты сочетаются неожиданным образом: нежная курица, свежие и соленые огурцы, сыр и легкий майонез образуют идеальный баланс вкуса. А главная изюминка — хрустящий слой огурцов, который добавляет салату свежести и характера. Этот рецепт станет вашим любимым на праздничном столе или для семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриное филе — 300 г;

яйца — 4 шт.;

твердый сыр — 150 г;

свежие огурцы — 2 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

майонез — 150 г (или смесь майонеза и сметаны 50/50);

соль и черный перец — по своему вкусу;

паприка (копченая или обычная) — 0,5 ч. л.;

специи для курицы — по своему вкусу;

свежий укроп — для украшения.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать тонкими пластинами, приправить солью, специями для курицы и паприкой. Обжарить на разогретой сковороде по минуте с каждой стороны, чтобы мясо осталось сочным. Завернуть в фольгу, дать остыть, затем нарезать мелкими кубиками. Выложить первым слоем, слегка смазать майонезом.

Жареная курица. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца сварить, остудить, натереть на крупной терке и выложить вторым слоем, немного смазав майонезом.

Огурцы и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Свежие и соленые огурцы нарезать мелкими кубиками, соленые слегка отжать от лишней жидкости. Смешать оба вида огурцов и выложить третьим слоем — этот слой не смазывать, чтобы сохранить хрусткость.

Сыр и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердый сыр натереть на крупной терке, выложить поверх огурцов, смазать майонезом и для завершения присыпать еще тонким слоем сыра. Украсить веточками свежего укропа или тонкими ломтиками огурца. Поставить салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы все слои пропитались, но сохранили структуру.

