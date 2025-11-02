Видео
Салат с крабовыми палочками "Роксолана" — новый рецепт закуски

Салат с крабовыми палочками "Роксолана" — новый рецепт закуски

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 13:14
обновлено: 13:32
Салат с крабовыми палочками Роксолана — праздничный рецепт с копченым сыром и огурцом
Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Роксолана" — это современная интерпретация классического салата с крабовыми палочками. Благодаря копченому сыру, свежим овощам и пикантной заправке блюдо приобретает новый вкусовой баланс, становясь одновременно нежным и ярким. Идеальный вариант для праздничного стола или семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • свежий огурец — 1 шт. (примерно 100 г);
  • копченый колбасный сыр — 150 г;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • морковь свежая — 1 шт.;
  • майонез — по своему вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — щепотка;
  • зелень — для украшения.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками — это будет первый слой салата.

рецепт крабового салату
Крабовые палочки и огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Огурец нарезать небольшими кусочками и выложить вторым слоем. Этот слой не смазывать, чтобы овощ остался свежим и хрустящим.

салат з крабовими паличками
Огурцы и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Морковь натереть на мелкой терке, немного посолить, добавить майонез и измельченный чеснок. Хорошо перемешать, чтобы образовалась ароматная масса, и выложить третьим слоем.

новий рецепт крабового салату
Яичные желтки. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее равномерно посыпать натертым копченым колбасным сыром — он придаст салату особый вкус и аромат. Яйца разделить на желтки и белки. Сначала натереть желтки — они создадут мягкую нежную основу под сыром, а сверху выложить белки, которые образуют легкую "снежную" поверхность.

простий рецепт салату з крабовими паличками
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачей украсить салат веточками укропа или тонкими полосками огурца. Дать настояться в холодильнике несколько часов, чтобы все слои пропитались.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
