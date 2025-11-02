Салат с крабовыми палочками Роксолана — праздничный рецепт с копченым сыром и огурцом

Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Роксолана" — это современная интерпретация классического салата с крабовыми палочками. Благодаря копченому сыру, свежим овощам и пикантной заправке блюдо приобретает новый вкусовой баланс, становясь одновременно нежным и ярким. Идеальный вариант для праздничного стола или семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

свежий огурец — 1 шт. (примерно 100 г);

копченый колбасный сыр — 150 г;

яйца — 3-4 шт.;

морковь свежая — 1 шт.;

майонез — по своему вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

соль — щепотка;

зелень — для украшения.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками — это будет первый слой салата.

Крабовые палочки и огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Огурец нарезать небольшими кусочками и выложить вторым слоем. Этот слой не смазывать, чтобы овощ остался свежим и хрустящим.

Огурцы и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Морковь натереть на мелкой терке, немного посолить, добавить майонез и измельченный чеснок. Хорошо перемешать, чтобы образовалась ароматная масса, и выложить третьим слоем.

Яичные желтки. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее равномерно посыпать натертым копченым колбасным сыром — он придаст салату особый вкус и аромат. Яйца разделить на желтки и белки. Сначала натереть желтки — они создадут мягкую нежную основу под сыром, а сверху выложить белки, которые образуют легкую "снежную" поверхность.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачей украсить салат веточками укропа или тонкими полосками огурца. Дать настояться в холодильнике несколько часов, чтобы все слои пропитались.

