Салат с крабовыми палочками Роксолана — праздничный рецепт с копченым сыром и огурцом

Салат с крабовыми палочками "Роксолана" — новый рецепт закуски
Салат "Роксолана" — это современная интерпретация классического салата с крабовыми палочками. Благодаря копченому сыру, свежим овощам и пикантной заправке блюдо приобретает новый вкусовой баланс, становясь одновременно нежным и ярким. Идеальный вариант для праздничного стола или семейного ужина.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- свежий огурец — 1 шт. (примерно 100 г);
- копченый колбасный сыр — 150 г;
- яйца — 3-4 шт.;
- морковь свежая — 1 шт.;
- майонез — по своему вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — щепотка;
- зелень — для украшения.
Способ приготовления
Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками — это будет первый слой салата.
Огурец нарезать небольшими кусочками и выложить вторым слоем. Этот слой не смазывать, чтобы овощ остался свежим и хрустящим.
Морковь натереть на мелкой терке, немного посолить, добавить майонез и измельченный чеснок. Хорошо перемешать, чтобы образовалась ароматная масса, и выложить третьим слоем.
Далее равномерно посыпать натертым копченым колбасным сыром — он придаст салату особый вкус и аромат. Яйца разделить на желтки и белки. Сначала натереть желтки — они создадут мягкую нежную основу под сыром, а сверху выложить белки, которые образуют легкую "снежную" поверхность.
Перед подачей украсить салат веточками укропа или тонкими полосками огурца. Дать настояться в холодильнике несколько часов, чтобы все слои пропитались.
