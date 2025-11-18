Видео
Селедка под шубой закутанная в одеяло — рецепт закуски

Дата публикации 18 ноября 2025 14:44
обновлено: 18:46
Селедка под шубой в блинах — рецепт праздничной закуски в необычном исполнении
Селедка под шубой в блинах. Фото: кадр из видео

Оригинальная селедка под шубой в виде свекольных блинов — это стильная альтернатива традиционному блюду. Такой формат идеально подходит для праздничного стола: знакомые вкусы, яркая подача и удобство в подаче. Этот рецепт сочетает классику и современность в каждом кусочке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

  • молоко — 450 мл.;
  • мука — 130-150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — ½ ч. ложки;
  • растительное масло — 2-3 ст. ложки;
  • свекла — 1 небольшая.

Для начинки:

  • свекла — 1 шт.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • картофель — 4 шт.;
  • сельдь — 3-4 филе;
  • майонез — по своему вкусу;
  • лук — 1 шт.

Для маринада:

  • сахар — 1 ст. ложка;
  • соль — ½ ст. ложки;
  • уксус — 70-80 мл.;
  • вода — 180 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с солью, добавить молоко и перемешать. Постепенно всыпать муку, чтобы тесто стало гладким и без комочков. Свеклу измельчить в блендере до пюреобразного состояния, вмешать в тесто и добавить остаток молока. Влить растительное масло и еще раз перемешать.

рецепт млинців з буряком
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Выпекать блины на разогретой сковороде на среднем огне до легкого румянца с обеих сторон. Готовые блины выложить стопкой и дать им остыть.

рецепт закуски з оселедцем
Свекольные блины. Фото: кадр из видео

Картофель, морковь и свеклу отварить и натереть на мелкой терке. Сельдь нарезать узкими полосками. Лук нарезать тонкими полукольцами и замариновать в смеси воды, уксуса, соли и сахара на 15 минут, затем отцедить.

новий рецепт оселедця під шубою
Приготовление закуски. Фото: кадр из видео

На каждый блинчик выложить слой картофеля, немного моркови, свеклы, кусочек сельди, несколько луковичек и небольшое количество майонеза. Аккуратно свернуть блинчик рулетом или конвертом. По желанию, перед подачей нарезать на порционные куски.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
