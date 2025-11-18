Селедка под шубой в блинах — рецепт праздничной закуски в необычном исполнении

Селедка под шубой закутанная в одеяло — рецепт закуски
Оригинальная селедка под шубой в виде свекольных блинов — это стильная альтернатива традиционному блюду. Такой формат идеально подходит для праздничного стола: знакомые вкусы, яркая подача и удобство в подаче. Этот рецепт сочетает классику и современность в каждом кусочке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- молоко — 450 мл.;
- мука — 130-150 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — ½ ч. ложки;
- растительное масло — 2-3 ст. ложки;
- свекла — 1 небольшая.
Для начинки:
- свекла — 1 шт.;
- морковь — 1-2 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- сельдь — 3-4 филе;
- майонез — по своему вкусу;
- лук — 1 шт.
Для маринада:
- сахар — 1 ст. ложка;
- соль — ½ ст. ложки;
- уксус — 70-80 мл.;
- вода — 180 мл.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца с солью, добавить молоко и перемешать. Постепенно всыпать муку, чтобы тесто стало гладким и без комочков. Свеклу измельчить в блендере до пюреобразного состояния, вмешать в тесто и добавить остаток молока. Влить растительное масло и еще раз перемешать.
Выпекать блины на разогретой сковороде на среднем огне до легкого румянца с обеих сторон. Готовые блины выложить стопкой и дать им остыть.
Картофель, морковь и свеклу отварить и натереть на мелкой терке. Сельдь нарезать узкими полосками. Лук нарезать тонкими полукольцами и замариновать в смеси воды, уксуса, соли и сахара на 15 минут, затем отцедить.
На каждый блинчик выложить слой картофеля, немного моркови, свеклы, кусочек сельди, несколько луковичек и небольшое количество майонеза. Аккуратно свернуть блинчик рулетом или конвертом. По желанию, перед подачей нарезать на порционные куски.
