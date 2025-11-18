Селедка под шубой в блинах — рецепт праздничной закуски в необычном исполнении

Селедка под шубой в блинах. Фото: кадр из видео

Оригинальная селедка под шубой в виде свекольных блинов — это стильная альтернатива традиционному блюду. Такой формат идеально подходит для праздничного стола: знакомые вкусы, яркая подача и удобство в подаче. Этот рецепт сочетает классику и современность в каждом кусочке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

молоко — 450 мл.;

мука — 130-150 г;

яйца — 2 шт.;

соль — ½ ч. ложки;

растительное масло — 2-3 ст. ложки;

свекла — 1 небольшая.

Для начинки:

свекла — 1 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

картофель — 4 шт.;

сельдь — 3-4 филе;

майонез — по своему вкусу;

лук — 1 шт.

Для маринада:

сахар — 1 ст. ложка;

соль — ½ ст. ложки;

уксус — 70-80 мл.;

вода — 180 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с солью, добавить молоко и перемешать. Постепенно всыпать муку, чтобы тесто стало гладким и без комочков. Свеклу измельчить в блендере до пюреобразного состояния, вмешать в тесто и добавить остаток молока. Влить растительное масло и еще раз перемешать.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Выпекать блины на разогретой сковороде на среднем огне до легкого румянца с обеих сторон. Готовые блины выложить стопкой и дать им остыть.

Свекольные блины. Фото: кадр из видео

Картофель, морковь и свеклу отварить и натереть на мелкой терке. Сельдь нарезать узкими полосками. Лук нарезать тонкими полукольцами и замариновать в смеси воды, уксуса, соли и сахара на 15 минут, затем отцедить.

Приготовление закуски. Фото: кадр из видео

На каждый блинчик выложить слой картофеля, немного моркови, свеклы, кусочек сельди, несколько луковичек и небольшое количество майонеза. Аккуратно свернуть блинчик рулетом или конвертом. По желанию, перед подачей нарезать на порционные куски.

