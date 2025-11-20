Закуска на Новий рік 2026 — рулет з лаваша зі шпротами, овочами та ніжною начинкою рецепт з фото

Закуска на Новий рік 2026 — лаваш зі шпротами та топ начинкою
Закуска на Новий рік 2026 з лаваша зі шпротами та овочами стане справжньою родзинкою святкового столу. Ніжна кремова основа, рибна нотка та пікантна корейська морква створюють ідеальне поєднання смаків. Цей рулет легко приготувати за кілька хвилин, і він виглядає ефектно при подачі, гарантуючи захоплені відгуки гостей.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт. (150 г);
- свіжий огірок — 1 шт.;
- пучок зелені (петрушка, кріп) — до свого смаку;
- майонез — 1–2 ст. л.;
- сіль і чорний перець — до свого смаку;
- шпроти — 1 банка (270 г);
- корейська морква — 150 г;
- лаваш — 2 листи.
Спосіб приготування
Збити яйця з плавленими сирками та натертим свіжим огірком до отримання кремової текстури. Додати майонез, дрібно нарізану зелень, сіль і перець, перемішати.
Розкласти начинку на один лист лаваша, накрити другим листом. Викласти цілі шпроти рівними рядами, між ними додати корейську моркву для яскравого кольору та легкої пікантності.
Скрутити лаваш у щільний рулет і охолодити кілька годин, щоб рулет тримав форму та був готовий до нарізання. Подавати порційно, насолоджуючись гармонійним поєднанням кремової текстури, рибної нотки та хрустких овочів.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!