Закуска на Новий рік 2026 — рулет з лаваша зі шпротами, овочами та ніжною начинкою рецепт з фото

Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Закуска на Новий рік 2026 з лаваша зі шпротами та овочами стане справжньою родзинкою святкового столу. Ніжна кремова основа, рибна нотка та пікантна корейська морква створюють ідеальне поєднання смаків. Цей рулет легко приготувати за кілька хвилин, і він виглядає ефектно при подачі, гарантуючи захоплені відгуки гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

плавлені сирки — 2 шт. (150 г);

свіжий огірок — 1 шт.;

пучок зелені (петрушка, кріп) — до свого смаку;

майонез — 1–2 ст. л.;

сіль і чорний перець — до свого смаку;

шпроти — 1 банка (270 г);

корейська морква — 150 г;

лаваш — 2 листи.

Спосіб приготування

Збити яйця з плавленими сирками та натертим свіжим огірком до отримання кремової текстури. Додати майонез, дрібно нарізану зелень, сіль і перець, перемішати.

Лаваш та шпроти. Фото: smachnenke.com.ua

Розкласти начинку на один лист лаваша, накрити другим листом. Викласти цілі шпроти рівними рядами, між ними додати корейську моркву для яскравого кольору та легкої пікантності.

Закуска зі шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Скрутити лаваш у щільний рулет і охолодити кілька годин, щоб рулет тримав форму та був готовий до нарізання. Подавати порційно, насолоджуючись гармонійним поєднанням кремової текстури, рибної нотки та хрустких овочів.

