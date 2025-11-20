Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Закуска на Новий рік 2026 — лаваш зі шпротами та топ начинкою

Закуска на Новий рік 2026 — лаваш зі шпротами та топ начинкою

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 01:04
Оновлено: 18:49
Закуска на Новий рік 2026 — рулет з лаваша зі шпротами, овочами та ніжною начинкою рецепт з фото
Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Закуска на Новий рік 2026 з лаваша зі шпротами та овочами стане справжньою родзинкою святкового столу. Ніжна кремова основа, рибна нотка та пікантна корейська морква створюють ідеальне поєднання смаків. Цей рулет легко приготувати за кілька хвилин, і він виглядає ефектно при подачі, гарантуючи захоплені відгуки гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт. (150 г);
  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • пучок зелені (петрушка, кріп) — до свого смаку;
  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • сіль і чорний перець — до свого смаку;
  • шпроти — 1 банка (270 г);
  • корейська морква — 150 г;
  • лаваш — 2 листи.

Спосіб приготування

Збити яйця з плавленими сирками та натертим свіжим огірком до отримання кремової текстури. Додати майонез, дрібно нарізану зелень, сіль і перець, перемішати.

рецепт закуски зі шпротами
Лаваш та шпроти. Фото: smachnenke.com.ua

Розкласти начинку на один лист лаваша, накрити другим листом. Викласти цілі шпроти рівними рядами, між ними додати корейську моркву для яскравого кольору та легкої пікантності.

рецепт новорічної закуски
Закуска зі шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Скрутити лаваш у щільний рулет і охолодити кілька годин, щоб рулет тримав форму та був готовий до нарізання. Подавати порційно, насолоджуючись гармонійним поєднанням кремової текстури, рибної нотки та хрустких овочів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

рецепт лаваш Що приготувати на Новий рік закуска шпроти
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації