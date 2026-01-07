Ферментовані овочі та коренеплоди — вітамінний рецепт на зиму з фото

Ферментовані овочі. Фото: кадр з відео

Ферментовані овочі та коренеплоди — це простий спосіб зберегти максимум користі й смаку на холодний сезон. Натуральна ферментація перетворює звичайні овочі на справжню вітамінну знахідку для імунітету. Рецепт не потребує складних інгредієнтів і легко адаптується під сезонний набір продуктів. Саме такі заготовки стають основою здорового зимового раціону.

Вам знадобиться:

цвітна капуста — до свого смаку;

редька — до свого смаку;

капуста фіолетова — до свого смаку;

стебло селери — до свого смаку;

дайкон — до свого смаку;

кольрабі — до свого смаку;

брюссельська капуста — до свого смаку;

лайм — 1/2 шт., за бажанням;

вода — 1,5 л;

сіль кам’яна — 30 г.

Кількість води та солі розрахована на 3-літрову банку.

Спосіб приготування

Усі овочі та коренеплоди ретельно вимити. Цвітну та брюссельську капусту розібрати на невеликі суцвіття. Фіолетову капусту нарізати великими шматками. Редьку, дайкон і кольрабі очистити та нарізати кружальцями або брусками. Стебло селери нарізати середніми шматками. Лайм, за бажанням, нарізати часточками разом зі шкіркою.

Овочі в банці. Фото: кадр з відео

Підготовлені овочі щільно, але без надмірного утрамбовування, викласти у чисту банку, чергуючи різні види для рівномірного розподілу смаку та кольору. Для розсолу у холодній воді повністю розчинити кам’яну сіль. Залити овочі так, щоб рідина повністю їх покривала. За потреби встановити невеликий гніт або притиснути овочі, щоб вони не спливали.

Овочі та вода. Фото: кадр з відео

Банку прикрити кришкою або марлею та залишити при кімнатній температурі для ферментації. Через кілька днів з’явиться характерний кислуватий аромат і бульбашки — це ознака активного процесу. Після досягнення бажаного смаку перенести ферментовані овочі у холодильник або холодне місце для зберігання.

