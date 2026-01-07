Відео
Головна Смак Ферментовані овочі та коренеплоди — вітамінна знахідка на зиму

Ферментовані овочі та коренеплоди — вітамінна знахідка на зиму

Дата публікації: 7 січня 2026 01:14
Ферментовані овочі та коренеплоди — вітамінний рецепт на зиму з фото
Ферментовані овочі. Фото: кадр з відео

Ферментовані овочі та коренеплоди — це простий спосіб зберегти максимум користі й смаку на холодний сезон. Натуральна ферментація перетворює звичайні овочі на справжню вітамінну знахідку для імунітету. Рецепт не потребує складних інгредієнтів і легко адаптується під сезонний набір продуктів. Саме такі заготовки стають основою здорового зимового раціону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти

Вам знадобиться:

  • цвітна капуста — до свого смаку;
  • редька — до свого смаку;
  • капуста фіолетова — до свого смаку;
  • стебло селери — до свого смаку;
  • дайкон — до свого смаку;
  • кольрабі — до свого смаку;
  • брюссельська капуста — до свого смаку;
  • лайм — 1/2 шт., за бажанням;
  • вода — 1,5 л;
  • сіль кам’яна — 30 г.

Кількість води та солі розрахована на 3-літрову банку.

Спосіб приготування

Усі овочі та коренеплоди ретельно вимити. Цвітну та брюссельську капусту розібрати на невеликі суцвіття. Фіолетову капусту нарізати великими шматками. Редьку, дайкон і кольрабі очистити та нарізати кружальцями або брусками. Стебло селери нарізати середніми шматками. Лайм, за бажанням, нарізати часточками разом зі шкіркою.

рецепт ферментованих овочей
Овочі в банці. Фото: кадр з відео

Підготовлені овочі щільно, але без надмірного утрамбовування, викласти у чисту банку, чергуючи різні види для рівномірного розподілу смаку та кольору. Для розсолу у холодній воді повністю розчинити кам’яну сіль. Залити овочі так, щоб рідина повністю їх покривала. За потреби встановити невеликий гніт або притиснути овочі, щоб вони не спливали.

простий рецепт ферментованих овочей
Овочі та вода. Фото: кадр з відео

Банку прикрити кришкою або марлею та залишити при кімнатній температурі для ферментації. Через кілька днів з’явиться характерний кислуватий аромат і бульбашки — це ознака активного процесу. Після досягнення бажаного смаку перенести ферментовані овочі у холодильник або холодне місце для зберігання.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

овочі рецепт квашена капуста квашений буряк ферментовані овочі
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
