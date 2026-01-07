Ферментированные овощи и корнеплоды — витаминный рецепт на зиму с фото

Ферментированные овощи. Фото: кадр из видео

Ферментированные овощи и корнеплоды — это простой способ сохранить максимум пользы и вкуса на холодный сезон. Натуральная ферментация превращает обычные овощи в настоящую витаминную находку для иммунитета. Рецепт не требует сложных ингредиентов и легко адаптируется под сезонный набор продуктов. Именно такие заготовки становятся основой здорового зимнего рациона.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СИТИЙ СТОЛ - еда и рецепты.

Вам понадобится:

цветная капуста — по своему вкусу;

редька — по своему вкусу;

капуста фиолетовая—- по своему вкусу;

стебель сельдерея — по своему вкусу;

дайкон — по своему вкусу;

кольраби — по своему вкусу;

брюссельская капуста — по своему вкусу;

лайм — 1/2 шт., по желанию;

вода — 1,5 л.;

соль каменная — 30 г.

Количество воды и соли рассчитано на 3-литровую банку.

Способ приготовления

Все овощи и корнеплоды тщательно вымыть. Цветную и брюссельскую капусту разобрать на небольшие соцветия. Фиолетовую капусту нарезать крупными кусками. Редьку, дайкон и кольраби очистить и нарезать кружочками или брусочками. Стебель сельдерея нарезать средними кусками. Лайм, по желанию, нарезать дольками вместе с кожурой.

Овощи в банке. Фото: кадр из видео

Подготовленные овощи плотно, но без чрезмерного утрамбовывания, выложить в чистую банку, чередуя разные виды для равномерного распределения вкуса и цвета. Для рассола в холодной воде полностью растворить каменную соль. Залить овощи так, чтобы жидкость полностью их покрывала. При необходимости установить небольшой гнет или прижать овощи, чтобы они не всплывали.

Овощи и вода. Фото: кадр из видео

Банку прикрыть крышкой или марлей и оставить при комнатной температуре для ферментации. Через несколько дней появится характерный кисловатый аромат и пузырьки — это признак активного процесса. После достижения желаемого вкуса перенести ферментированные овощи в холодильник или холодное место для хранения.

