Ферментированные овощи и корнеплоды — витаминный рецепт на зиму с фото

Ферментированные овощи и корнеплоды — витаминная находка на зиму
Ферментированные овощи и корнеплоды — это простой способ сохранить максимум пользы и вкуса на холодный сезон. Натуральная ферментация превращает обычные овощи в настоящую витаминную находку для иммунитета. Рецепт не требует сложных ингредиентов и легко адаптируется под сезонный набор продуктов. Именно такие заготовки становятся основой здорового зимнего рациона.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СИТИЙ СТОЛ - еда и рецепты.
Вам понадобится:
- цветная капуста — по своему вкусу;
- редька — по своему вкусу;
- капуста фиолетовая—- по своему вкусу;
- стебель сельдерея — по своему вкусу;
- дайкон — по своему вкусу;
- кольраби — по своему вкусу;
- брюссельская капуста — по своему вкусу;
- лайм — 1/2 шт., по желанию;
- вода — 1,5 л.;
- соль каменная — 30 г.
Количество воды и соли рассчитано на 3-литровую банку.
Способ приготовления
Все овощи и корнеплоды тщательно вымыть. Цветную и брюссельскую капусту разобрать на небольшие соцветия. Фиолетовую капусту нарезать крупными кусками. Редьку, дайкон и кольраби очистить и нарезать кружочками или брусочками. Стебель сельдерея нарезать средними кусками. Лайм, по желанию, нарезать дольками вместе с кожурой.
Подготовленные овощи плотно, но без чрезмерного утрамбовывания, выложить в чистую банку, чередуя разные виды для равномерного распределения вкуса и цвета. Для рассола в холодной воде полностью растворить каменную соль. Залить овощи так, чтобы жидкость полностью их покрывала. При необходимости установить небольшой гнет или прижать овощи, чтобы они не всплывали.
Банку прикрыть крышкой или марлей и оставить при комнатной температуре для ферментации. Через несколько дней появится характерный кисловатый аромат и пузырьки — это признак активного процесса. После достижения желаемого вкуса перенести ферментированные овощи в холодильник или холодное место для хранения.
