Фінський салат з буряком та оселедцем — краще за шубу та вінегрет

Фінський салат з буряком та оселедцем — шуба тепер у минулому
Якщо ви любите оселедець під шубою або вінегрет, цей фінський салат стане вашою новою улюбленою стравою. Поєднання буряка, оселедця та пікантного яблука робить його неймовірно смачним, а готується він ще швидше.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- оселедець — 1 шт.;
- картопля відварена — 3 шт.;
- морква відварена — 2 шт.;
- буряк відварений — 2 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- солоний огірок — 1 шт.;
- кисло-солодке яблуко — 1 шт.;
- цибуля — 1–2 шт.;
- сіль, перець — за смаком;
- майонез — приблизно 100 г.
Спосіб приготування
Оселедець очистити від кісток, нарізати кубиками й викласти в салатницю.
Відварені картоплю, моркву та буряк нарізати такими ж кубиками.
Додати нарізані яйця, солоний огірок та яблуко.
Цибулю подрібнити, змішати з іншими інгредієнтами, заправити майонезом, посолити та поперчити за смаком. Перед подачею прикрасити зеленню.
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