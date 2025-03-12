Фінський салат з буряком та оселедцем — краще за шубу та вінегрет

Фінський салат. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви любите оселедець під шубою або вінегрет, цей фінський салат стане вашою новою улюбленою стравою. Поєднання буряка, оселедця та пікантного яблука робить його неймовірно смачним, а готується він ще швидше.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

оселедець — 1 шт.;

картопля відварена — 3 шт.;

морква відварена — 2 шт.;

буряк відварений — 2 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

солоний огірок — 1 шт.;

кисло-солодке яблуко — 1 шт.;

цибуля — 1–2 шт.;

сіль, перець — за смаком;

майонез — приблизно 100 г.

Спосіб приготування

Оселедець очистити від кісток, нарізати кубиками й викласти в салатницю.

Нарізаний оселедець. Фото: gospodynka.com.ua

Відварені картоплю, моркву та буряк нарізати такими ж кубиками.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Додати нарізані яйця, солоний огірок та яблуко.

Додавання буряка. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю подрібнити, змішати з іншими інгредієнтами, заправити майонезом, посолити та поперчити за смаком. Перед подачею прикрасити зеленню.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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