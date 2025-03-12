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Фінський салат з буряком та оселедцем — шуба тепер у минулому

12 березня 2025 12:19
Марина Євтягіна - Редактор
Фінський салат з буряком та оселедцем — краще за шубу та вінегрет
Фінський салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо ви любите оселедець під шубою або вінегрет, цей фінський салат стане вашою новою улюбленою стравою. Поєднання буряка, оселедця та пікантного яблука робить його неймовірно смачним, а готується він ще швидше. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • оселедець — 1 шт.;
  • картопля відварена — 3 шт.;
  • морква відварена — 2 шт.;
  • буряк відварений — 2 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • солоний огірок — 1 шт.;
  • кисло-солодке яблуко — 1 шт.;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • майонез — приблизно 100 г.

Спосіб приготування

Оселедець очистити від кісток, нарізати кубиками й викласти в салатницю. 

ситний смачний салат з буряком та оселедцем
Нарізаний оселедець. Фото: gospodynka.com.ua

Відварені картоплю, моркву та буряк нарізати такими ж кубиками.

швидкий смачний салат з буряком та оселедцем
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Додати нарізані яйця, солоний огірок та яблуко. 

простий смачний салат з буряком та оселедцем
Додавання буряка. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю подрібнити, змішати з іншими інгредієнтами, заправити майонезом, посолити та поперчити за смаком. Перед подачею прикрасити зеленню.

смачний салат з буряком та оселедцем
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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