Финский салат со свеклой и сельдью — лучше шубы и винегрета

Финский салат со свеклой и сельдью — шуба теперь в прошлом
Если вы любите селедку под шубой или винегрет, этот финский салат станет вашим новым любимым блюдом. Сочетание свеклы, сельди и пикантного яблока делает его невероятно вкусным, а готовится он еще быстрее.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сельдь — 1 шт.;
- картофель отварной — 3 шт.;
- морковь отварная — 2 шт.;
- свекла отварная — 2 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- соленый огурец — 1 шт.;
- кисло-сладкое яблоко — 1 шт.;
- лук — 1-2 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- майонез — примерно 100 г.
Способ приготовления
Сельдь очистить от костей, нарезать кубиками и выложить в салатницу.
Отваренные картофель, морковь и свеклу нарезать такими же кубиками.
Добавить нарезанные яйца, соленый огурец и яблоко.
Лук измельчить, смешать с остальными ингредиентами, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей украсить зеленью.
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