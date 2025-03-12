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Финский салат со свеклой и сельдью — шуба теперь в прошлом

12 марта 2025 12:19
Марина Евтягина - Редактор
Финский салат со свеклой и сельдью — лучше шубы и винегрета
Финский салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если вы любите селедку под шубой или винегрет, этот финский салат станет вашим новым любимым блюдом. Сочетание свеклы, сельди и пикантного яблока делает его невероятно вкусным, а готовится он еще быстрее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сельдь — 1 шт.;
  • картофель отварной — 3 шт.;
  • морковь отварная — 2 шт.;
  • свекла отварная — 2 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • соленый огурец — 1 шт.;
  • кисло-сладкое яблоко — 1 шт.;
  • лук — 1-2 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • майонез — примерно 100 г.

Способ приготовления

Сельдь очистить от костей, нарезать кубиками и выложить в салатницу.

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Нарезанная сельдь. Фото: gospodynka.com.ua

Отваренные картофель, морковь и свеклу нарезать такими же кубиками.

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Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить нарезанные яйца, соленый огурец и яблоко.

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Добавление свеклы. Фото: gospodynka.com.ua

Лук измельчить, смешать с остальными ингредиентами, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей украсить зеленью.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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