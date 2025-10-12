Французький салат із яблуком і сиром — ніжний рецепт для святкового столу

Французький салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей французький салат — справжня класика домашньої кухні. У ньому вдало поєднуються ніжні яйця, соковиті яблука, солодкувата морква й ароматна цибуля. Простий у приготуванні, але вишуканий на смак — він стане улюбленцем родини та окрасою будь-якого застілля.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

яйця варені — 2–3 шт.;

морква сира — 1 шт.;

яблука — 1–2 шт.;

твердий сир — 100 г;

майонез — до свого смаку;

лимонний сік — трохи;

сіль, цукор, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати чверть кільцями, залити окропом, щоб прибрати гіркоту, потім віджати та відразу залити яблучним оцтом. Залишити на кілька хвилин — так цибуля стане м’якою, ароматною та делікатною на смак.

Маринована цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Яблука натерти на тертці, збризнути лимонним соком, щоб не потемніли. Моркву натерти, трохи присолити, додати щіпку цукру й перемішати — вона стане ніжнішою й трохи солодкою. Яйця натерти на дрібній тертці, додати трохи солі та перцю.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Сир натерти окремо — краще вибрати твердий сорт із виразним смаком, щоб він гармоніював з іншими інгредієнтами.

Тепер формуємо салат шарами у салатнику або роз’ємній формі:

перший шар — цибуля, злегка змастити майонезом;

другий — яблука, зробити сітку з майонезу;

третій — морква, трохи майонезу;

четвертий — яйця, знову легкий шар майонезу;

зверху — натертий сир.

Перед подачею поставити салат у холодильник на 1–2 години, щоб він добре настоявся — тоді всі шари просочаться, а смак стане особливо ніжним і збалансованим.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Такий французький салат ідеально підходить як для святкового столу, так і для сімейної вечері — легкий, яскравий і дуже апетитний.

