Французький салат із яблуком і сиром — ніжний рецепт для святкового столу

Французький салат — прості продукти, смак як у дорогому ресторані
Цей французький салат — справжня класика домашньої кухні. У ньому вдало поєднуються ніжні яйця, соковиті яблука, солодкувата морква й ароматна цибуля. Простий у приготуванні, але вишуканий на смак — він стане улюбленцем родини та окрасою будь-якого застілля.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- яблучний оцет — 2 ст. л.;
- яйця варені — 2–3 шт.;
- морква сира — 1 шт.;
- яблука — 1–2 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- майонез — до свого смаку;
- лимонний сік — трохи;
- сіль, цукор, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати чверть кільцями, залити окропом, щоб прибрати гіркоту, потім віджати та відразу залити яблучним оцтом. Залишити на кілька хвилин — так цибуля стане м’якою, ароматною та делікатною на смак.
Яблука натерти на тертці, збризнути лимонним соком, щоб не потемніли. Моркву натерти, трохи присолити, додати щіпку цукру й перемішати — вона стане ніжнішою й трохи солодкою. Яйця натерти на дрібній тертці, додати трохи солі та перцю.
Сир натерти окремо — краще вибрати твердий сорт із виразним смаком, щоб він гармоніював з іншими інгредієнтами.
Тепер формуємо салат шарами у салатнику або роз’ємній формі:
- перший шар — цибуля, злегка змастити майонезом;
- другий — яблука, зробити сітку з майонезу;
- третій — морква, трохи майонезу;
- четвертий — яйця, знову легкий шар майонезу;
- зверху — натертий сир.
Перед подачею поставити салат у холодильник на 1–2 години, щоб він добре настоявся — тоді всі шари просочаться, а смак стане особливо ніжним і збалансованим.
Такий французький салат ідеально підходить як для святкового столу, так і для сімейної вечері — легкий, яскравий і дуже апетитний.
