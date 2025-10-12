Відео
Дата публікації: 12 жовтня 2025 11:44
Французький салат із яблуком і сиром — ніжний рецепт для святкового столу
Французький салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей французький салат — справжня класика домашньої кухні. У ньому вдало поєднуються ніжні яйця, соковиті яблука, солодкувата морква й ароматна цибуля. Простий у приготуванні, але вишуканий на смак — він стане улюбленцем родини та окрасою будь-якого застілля.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • яблучний оцет — 2 ст. л.;
  • яйця варені — 2–3 шт.;
  • морква сира — 1 шт.;
  • яблука — 1–2 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • лимонний сік — трохи;
  • сіль, цукор, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати чверть кільцями, залити окропом, щоб прибрати гіркоту, потім віджати та відразу залити яблучним оцтом. Залишити на кілька хвилин — так цибуля стане м’якою, ароматною та делікатною на смак.

як замаринувати цибулю
Маринована цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Яблука натерти на тертці, збризнути лимонним соком, щоб не потемніли. Моркву натерти, трохи присолити, додати щіпку цукру й перемішати — вона стане ніжнішою й трохи солодкою. Яйця натерти на дрібній тертці, додати трохи солі та перцю.

простий рецепт смачного салату
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Сир натерти окремо — краще вибрати твердий сорт із виразним смаком, щоб він гармоніював з іншими інгредієнтами.

Тепер формуємо салат шарами у салатнику або роз’ємній формі:

  • перший шар — цибуля, злегка змастити майонезом;
  • другий — яблука, зробити сітку з майонезу;
  • третій — морква, трохи майонезу;
  • четвертий — яйця, знову легкий шар майонезу;
  • зверху — натертий сир.

Перед подачею поставити салат у холодильник на 1–2 години, щоб він добре настоявся — тоді всі шари просочаться, а смак стане особливо ніжним і збалансованим.

рецепт французького салату
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Такий французький салат ідеально підходить як для святкового столу, так і для сімейної вечері — легкий, яскравий і дуже апетитний.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
