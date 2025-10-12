Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Французский салат — вкус, как в дорогом ресторане

Французский салат — вкус, как в дорогом ресторане

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 11:44
Французский салат с яблоком и сыром - нежный рецепт для праздничного стола
Французский салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот французский салат — настоящая классика домашней кухни. В нем удачно сочетаются нежные яйца, сочные яблоки, сладковатая морковь и ароматный лук. Простой в приготовлении, но изысканный на вкус — он станет любимцем семьи и украшением любого застолья.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • морковь сырая — 1 шт.;
  • яблоки — 1-2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • лимонный сок — немного;
  • соль, сахар, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать четверть кольцами, залить кипятком, чтобы убрать горечь, затем отжать и сразу залить яблочным уксусом. Оставить на несколько минут — так лук станет мягким, ароматным и деликатным на вкус.

як замаринувати цибулю
Маринованный лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Яблоки натереть на терке, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Морковь натереть, немного присолить, добавить щепотку сахара и перемешать — она станет более нежной и немного сладкой. Яйца натереть на мелкой терке, добавить немного соли и перца.

простий рецепт смачного салату
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Сыр натереть отдельно — лучше выбрать твердый сорт с выразительным вкусом, чтобы он гармонировал с остальными ингредиентами.

Теперь формируем салат слоями в салатнике или разъемной форме:

  • первый слой — лук, слегка смазать майонезом;
  • второй — яблоки, сделать сетку из майонеза;
  • третий — морковь, немного майонеза;
  • четвертый — яйца, снова легкий слой майонеза;
  • сверху — натертый сыр.

Перед подачей поставить салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо настоялся — тогда все слои пропитаются, а вкус станет особенно нежным и сбалансированным.

рецепт французького салату
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Такой французский салат идеально подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина — легкий, яркий и очень аппетитный.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

яйца морковь салат рецепт закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации