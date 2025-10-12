Французский салат с яблоком и сыром - нежный рецепт для праздничного стола

Французский салат — вкус, как в дорогом ресторане
Этот французский салат — настоящая классика домашней кухни. В нем удачно сочетаются нежные яйца, сочные яблоки, сладковатая морковь и ароматный лук. Простой в приготовлении, но изысканный на вкус — он станет любимцем семьи и украшением любого застолья.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- морковь сырая — 1 шт.;
- яблоки — 1-2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- майонез — по своему вкусу;
- лимонный сок — немного;
- соль, сахар, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать четверть кольцами, залить кипятком, чтобы убрать горечь, затем отжать и сразу залить яблочным уксусом. Оставить на несколько минут — так лук станет мягким, ароматным и деликатным на вкус.
Яблоки натереть на терке, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Морковь натереть, немного присолить, добавить щепотку сахара и перемешать — она станет более нежной и немного сладкой. Яйца натереть на мелкой терке, добавить немного соли и перца.
Сыр натереть отдельно — лучше выбрать твердый сорт с выразительным вкусом, чтобы он гармонировал с остальными ингредиентами.
Теперь формируем салат слоями в салатнике или разъемной форме:
- первый слой — лук, слегка смазать майонезом;
- второй — яблоки, сделать сетку из майонеза;
- третий — морковь, немного майонеза;
- четвертый — яйца, снова легкий слой майонеза;
- сверху — натертый сыр.
Перед подачей поставить салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо настоялся — тогда все слои пропитаются, а вкус станет особенно нежным и сбалансированным.
Такой французский салат идеально подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина — легкий, яркий и очень аппетитный.
