Французский салат с яблоком и сыром - нежный рецепт для праздничного стола

Французский салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот французский салат — настоящая классика домашней кухни. В нем удачно сочетаются нежные яйца, сочные яблоки, сладковатая морковь и ароматный лук. Простой в приготовлении, но изысканный на вкус — он станет любимцем семьи и украшением любого застолья.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

яйца вареные — 2-3 шт.;

морковь сырая — 1 шт.;

яблоки — 1-2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

майонез — по своему вкусу;

лимонный сок — немного;

соль, сахар, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать четверть кольцами, залить кипятком, чтобы убрать горечь, затем отжать и сразу залить яблочным уксусом. Оставить на несколько минут — так лук станет мягким, ароматным и деликатным на вкус.

Маринованный лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Яблоки натереть на терке, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Морковь натереть, немного присолить, добавить щепотку сахара и перемешать — она станет более нежной и немного сладкой. Яйца натереть на мелкой терке, добавить немного соли и перца.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Сыр натереть отдельно — лучше выбрать твердый сорт с выразительным вкусом, чтобы он гармонировал с остальными ингредиентами.

Теперь формируем салат слоями в салатнике или разъемной форме:

первый слой — лук, слегка смазать майонезом;

второй — яблоки, сделать сетку из майонеза;

третий — морковь, немного майонеза;

четвертый — яйца, снова легкий слой майонеза;

сверху — натертый сыр.

Перед подачей поставить салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо настоялся — тогда все слои пропитаются, а вкус станет особенно нежным и сбалансированным.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Такой французский салат идеально подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина — легкий, яркий и очень аппетитный.

