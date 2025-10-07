Французский салат вкуснее Оливье — классический рецепт

Французский салат — вкуснее в 100 раз, чем Оливье и Крабовый
Этот французский салат — настоящий кулинарный раритет, который уже три десятилетия остается фаворитом хозяек. Сочетание нежных яиц, сладковатой моркови, сочного яблока и легкой кислинки маринованного лука создает гармоничный вкус, от которого сложно оторваться. Он легкий, яркий и значительно вкуснее привычных оливье или крабовый.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца вареные — 4 шт.;
- морковь вареная — 2 шт.;
- кукуруза консервированная — 180 г;
- яблоко — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- зелень — для подачи.
Для маринада лука:
- лук — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус — 3-4 ст. л.;
- горячая вода — 100-150 мл.
Способ приготовления
Сначала подготовить маринованный лук. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами, добавить соль и сахар.
Залить уксусом и горячей водой, перемешать и оставить мариноваться на 30 минут. За это время лук потеряет горечь, станет нежным и ароматным.
В отдельной миске нарезать кубиками вареные яйца и морковь, добавить консервированную кукурузу. Яблоко очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками.
Добавить отцеженный маринованный лук без жидкости. Заправить салат майонезом, тщательно перемешать. Перед подачей украсить измельченной зеленью.
