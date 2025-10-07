Видео
Французский салат — вкуснее в 100 раз, чем Оливье и Крабовый

Французский салат — вкуснее в 100 раз, чем Оливье и Крабовый

Дата публикации 7 октября 2025 12:04
Французский салат вкуснее Оливье — классический рецепт
Французский салат. Фото: gospodynka.com.ua

Этот французский салат — настоящий кулинарный раритет, который уже три десятилетия остается фаворитом хозяек. Сочетание нежных яиц, сладковатой моркови, сочного яблока и легкой кислинки маринованного лука создает гармоничный вкус, от которого сложно оторваться. Он легкий, яркий и значительно вкуснее привычных оливье или крабовый.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • яйца вареные — 4 шт.;
  • морковь вареная — 2 шт.;
  • кукуруза консервированная — 180 г;
  • яблоко — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • зелень — для подачи.

Для маринада лука:

  • лук — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус — 3-4 ст. л.;
  • горячая вода — 100-150 мл.

Способ приготовления

Сначала подготовить маринованный лук. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами, добавить соль и сахар.

рецепт салату
Морковь и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Залить уксусом и горячей водой, перемешать и оставить мариноваться на 30 минут. За это время лук потеряет горечь, станет нежным и ароматным.

смачний салат рецепт
Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске нарезать кубиками вареные яйца и морковь, добавить консервированную кукурузу. Яблоко очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками.

рецепт смачного салату
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить отцеженный маринованный лук без жидкости. Заправить салат майонезом, тщательно перемешать. Перед подачей украсить измельченной зеленью.

салат рецепт оливье крабовый салат закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
