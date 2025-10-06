Видео
Конотопский салат "Ведьма", который завораживает вкусом — рецепт

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 12:04
Конотопский салат Ведьма — простой рецепт, который завораживает вкусом
Конотопский салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Конотопский салат "Ведьма" недаром имеет такое название — он действительно завораживает своим вкусом и ароматом. Простой набор ингредиентов, нежная текстура и домашний майонез делают его особенно вкусным. Такой салат идеально подходит как к праздничному столу, так и для обычного ужина, когда хочется чего-то необычного.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажаны — 1-2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • плавленый сырок — 2 шт.;
  • майонез — по своему вкусу;
  • масло — для жарки;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Для домашнего майонеза:

  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — 200 мл.;
  • соль — 0,5 ч. л;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яблочный уксус — 1-2 ч. л.;
  • горчица — 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

Очистить от кожуры, нарезать кубиками. Обжарить на растительном масле до мягкости, добавив немного воды — так они получатся нежными, но не пережаренными. В конце добавить соль, перец и измельченный чеснок. Снять с огня и дать остыть.

рецепт салату з баклажанами
Жареные баклажаны. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить вместе на среднем огне до золотистого цвета, слегка подсолить. Дать остыть.

Отварить, остудить и натереть на терке. Легонько перемешать с ложкой майонеза, чтобы слой был более нежным. Предварительно заморозить, чтобы легче натирались. Натереть на терке перед сборкой салата.

рецепт смачного салату
Кусочки баклажанов Фото: smakuiemo.com.ua

В салатницу выложить слоями:

  • баклажаны;
  • морковь с луком;
  • яйца, смазанные майонезом;
  • плавленые сырки сверху.
рецепт смачного салату шарами
Плавленые сырки. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию украсить сеткой из домашнего майонеза или свежей зеленью. Перед подачей поставить в холодильник минимум на 1 час — тогда салат станет особенно сочным и ароматным.

Способ приготовления домашнего майонеза:

рецепт домашнього майонезу
Домашний майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

В высокую емкость разбить яйцо, добавить соль, сахар, уксус и горчицу. Влить половину масла и взбить блендером до густой эмульсии. Затем постепенно доливать остальное масло, взбивая до получения нежного, кремового майонеза.

