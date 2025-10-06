Конотопский салат Ведьма — простой рецепт, который завораживает вкусом

Конотопский салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Конотопский салат "Ведьма" недаром имеет такое название — он действительно завораживает своим вкусом и ароматом. Простой набор ингредиентов, нежная текстура и домашний майонез делают его особенно вкусным. Такой салат идеально подходит как к праздничному столу, так и для обычного ужина, когда хочется чего-то необычного.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама

баклажаны — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

плавленый сырок — 2 шт.;

майонез — по своему вкусу;

масло — для жарки;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец — по своему вкусу.

Для домашнего майонеза:

яйцо — 1 шт.;

масло — 200 мл.;

соль — 0,5 ч. л;

сахар — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 1-2 ч. л.;

горчица — 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

Очистить от кожуры, нарезать кубиками. Обжарить на растительном масле до мягкости, добавив немного воды — так они получатся нежными, но не пережаренными. В конце добавить соль, перец и измельченный чеснок. Снять с огня и дать остыть.

Реклама

Жареные баклажаны. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить вместе на среднем огне до золотистого цвета, слегка подсолить. Дать остыть.

Отварить, остудить и натереть на терке. Легонько перемешать с ложкой майонеза, чтобы слой был более нежным. Предварительно заморозить, чтобы легче натирались. Натереть на терке перед сборкой салата.

Кусочки баклажанов Фото: smakuiemo.com.ua

В салатницу выложить слоями:

баклажаны;

морковь с луком;

яйца, смазанные майонезом;

плавленые сырки сверху.

Плавленые сырки. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию украсить сеткой из домашнего майонеза или свежей зеленью. Перед подачей поставить в холодильник минимум на 1 час — тогда салат станет особенно сочным и ароматным.

Способ приготовления домашнего майонеза:

Домашний майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

В высокую емкость разбить яйцо, добавить соль, сахар, уксус и горчицу. Влить половину масла и взбить блендером до густой эмульсии. Затем постепенно доливать остальное масло, взбивая до получения нежного, кремового майонеза.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.