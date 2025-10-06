Конотопский салат Ведьма — простой рецепт, который завораживает вкусом

Конотопский салат "Ведьма", который завораживает вкусом — рецепт
Конотопский салат "Ведьма" недаром имеет такое название — он действительно завораживает своим вкусом и ароматом. Простой набор ингредиентов, нежная текстура и домашний майонез делают его особенно вкусным. Такой салат идеально подходит как к праздничному столу, так и для обычного ужина, когда хочется чего-то необычного.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- баклажаны — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- плавленый сырок — 2 шт.;
- майонез — по своему вкусу;
- масло — для жарки;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, перец — по своему вкусу.
Для домашнего майонеза:
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 200 мл.;
- соль — 0,5 ч. л;
- сахар — 1 ч. л.;
- яблочный уксус — 1-2 ч. л.;
- горчица — 1 ч. л. (по желанию).
Способ приготовления
Очистить от кожуры, нарезать кубиками. Обжарить на растительном масле до мягкости, добавив немного воды — так они получатся нежными, но не пережаренными. В конце добавить соль, перец и измельченный чеснок. Снять с огня и дать остыть.
Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить вместе на среднем огне до золотистого цвета, слегка подсолить. Дать остыть.
Отварить, остудить и натереть на терке. Легонько перемешать с ложкой майонеза, чтобы слой был более нежным. Предварительно заморозить, чтобы легче натирались. Натереть на терке перед сборкой салата.
В салатницу выложить слоями:
- баклажаны;
- морковь с луком;
- яйца, смазанные майонезом;
- плавленые сырки сверху.
По желанию украсить сеткой из домашнего майонеза или свежей зеленью. Перед подачей поставить в холодильник минимум на 1 час — тогда салат станет особенно сочным и ароматным.
Способ приготовления домашнего майонеза:
В высокую емкость разбить яйцо, добавить соль, сахар, уксус и горчицу. Влить половину масла и взбить блендером до густой эмульсии. Затем постепенно доливать остальное масло, взбивая до получения нежного, кремового майонеза.
