Конотопський салат Відьма — простий рецепт, який зачаровує смаком

Конотопський салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Конотопський салат "Відьма" недарма має таку назву — він дійсно зачаровує своїм смаком і ароматом. Простий набір інгредієнтів, ніжна текстура і домашній майонез роблять його особливо смачним. Такий салат ідеально підходить як до святкового столу, так і для звичайної вечері, коли хочеться чогось незвичайного.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

баклажани — 1–2 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

плавлений сирок — 2 шт.;

майонез — до свого смаку;

олія — для смаження;

часник — 1 зубчик;

сіль, перець — до свого смаку.

Для домашнього майонезу:

яйце — 1 шт.;

олія — 200 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яблучний оцет — 1–2 ч. л.;

гірчиця — 1 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Очистити від шкірки, нарізати кубиками. Обсмажити на олії до м’якості, додавши трохи води — так вони вийдуть ніжними, але не пересмаженими. Наприкінці додати сіль, перець і подрібнений часник. Зняти з вогню й дати охолонути.

Смажені баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити разом на середньому вогні до золотистого кольору, злегка підсолити. Дати охолонути.

Відварити, остудити й натерти на тертці. Легенько перемішати з ложкою майонезу, щоб шар був ніжнішим. Попередньо заморозити, щоб легше натиралися. Натерти на тертці перед збиранням салату.

Шматочки баклажанів. Фото: smakuiemo.com.ua

У салатницю викласти шарами:

баклажани;

морква з цибулею;

яйця, змащені майонезом;

плавлені сирки зверху.

Плавлені сирки. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням прикрасити сіткою з домашнього майонезу або свіжою зеленню. Перед подачею поставити в холодильник мінімум на 1 годину — тоді салат стане особливо соковитим і ароматним.

Спосіб приготування домашнього майонезу:

Домашній майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

У високу посудину розбити яйце, додати сіль, цукор, оцет і гірчицю. Влити половину олії та збити блендером до густої емульсії. Потім поступово доливати решту олії, збиваючи до отримання ніжного, кремового майонезу.

