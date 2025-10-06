Конотопський салат Відьма — простий рецепт, який зачаровує смаком

Конотопський салат "Відьма", який зачаровує смаком — рецепт
Конотопський салат "Відьма" недарма має таку назву — він дійсно зачаровує своїм смаком і ароматом. Простий набір інгредієнтів, ніжна текстура і домашній майонез роблять його особливо смачним. Такий салат ідеально підходить як до святкового столу, так і для звичайної вечері, коли хочеться чогось незвичайного.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- баклажани — 1–2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- плавлений сирок — 2 шт.;
- майонез — до свого смаку;
- олія — для смаження;
- часник — 1 зубчик;
- сіль, перець — до свого смаку.
Для домашнього майонезу:
- яйце — 1 шт.;
- олія — 200 мл;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яблучний оцет — 1–2 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л. (за бажанням).
Спосіб приготування
Очистити від шкірки, нарізати кубиками. Обсмажити на олії до м’якості, додавши трохи води — так вони вийдуть ніжними, але не пересмаженими. Наприкінці додати сіль, перець і подрібнений часник. Зняти з вогню й дати охолонути.
Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити разом на середньому вогні до золотистого кольору, злегка підсолити. Дати охолонути.
Відварити, остудити й натерти на тертці. Легенько перемішати з ложкою майонезу, щоб шар був ніжнішим. Попередньо заморозити, щоб легше натиралися. Натерти на тертці перед збиранням салату.
У салатницю викласти шарами:
- баклажани;
- морква з цибулею;
- яйця, змащені майонезом;
- плавлені сирки зверху.
За бажанням прикрасити сіткою з домашнього майонезу або свіжою зеленню. Перед подачею поставити в холодильник мінімум на 1 годину — тоді салат стане особливо соковитим і ароматним.
Спосіб приготування домашнього майонезу:
У високу посудину розбити яйце, додати сіль, цукор, оцет і гірчицю. Влити половину олії та збити блендером до густої емульсії. Потім поступово доливати решту олії, збиваючи до отримання ніжного, кремового майонезу.
