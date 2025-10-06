Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Конотопський салат "Відьма", який зачаровує смаком — рецепт

Конотопський салат "Відьма", який зачаровує смаком — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 12:04
Конотопський салат Відьма — простий рецепт, який зачаровує смаком
Конотопський салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Конотопський салат "Відьма" недарма має таку назву — він дійсно зачаровує своїм смаком і ароматом. Простий набір інгредієнтів, ніжна текстура і домашній майонез роблять його особливо смачним. Такий салат ідеально підходить як до святкового столу, так і для звичайної вечері, коли хочеться чогось незвичайного.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 1–2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • плавлений сирок — 2 шт.;
  • майонез — до свого смаку;
  • олія — для смаження;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Для домашнього майонезу:

  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 200 мл;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • яблучний оцет — 1–2 ч. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Очистити від шкірки, нарізати кубиками. Обсмажити на олії до м’якості, додавши трохи води — так вони вийдуть ніжними, але не пересмаженими. Наприкінці додати сіль, перець і подрібнений часник. Зняти з вогню й дати охолонути.

рецепт салату з баклажанами
Смажені баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити разом на середньому вогні до золотистого кольору, злегка підсолити. Дати охолонути.

Відварити, остудити й натерти на тертці. Легенько перемішати з ложкою майонезу, щоб шар був ніжнішим. Попередньо заморозити, щоб легше натиралися. Натерти на тертці перед збиранням салату.

рецепт смачного салату
Шматочки баклажанів. Фото: smakuiemo.com.ua

У салатницю викласти шарами: 

  • баклажани;
  • морква з цибулею;
  • яйця, змащені майонезом;
  • плавлені сирки зверху.
рецепт смачного салату шарами
Плавлені сирки. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням прикрасити сіткою з домашнього майонезу або свіжою зеленню. Перед подачею поставити в холодильник мінімум на 1 годину — тоді салат стане особливо соковитим і ароматним.

Спосіб приготування домашнього майонезу:

рецепт домашнього майонезу
Домашній майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

У високу посудину розбити яйце, додати сіль, цукор, оцет і гірчицю. Влити половину олії та збити блендером до густої емульсії. Потім поступово доливати решту олії, збиваючи до отримання ніжного, кремового майонезу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

 

яйця салат рецепт баклажан закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації