Французький салат смачніший за Олів’є — класичний рецепт

Французький салат — смачніше в 100 разів за Олівʼє і Крабовий
Цей французький салат — справжній кулінарний раритет, який уже три десятиліття залишається фаворитом господинь. Поєднання ніжних яєць, солодкуватої моркви, соковитого яблука й легкої кислинки маринованої цибулі створює гармонійний смак, від якого складно відірватися. Він легкий, яскравий і значно смачніший за звичні олів’є чи крабовий.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця варені — 4 шт.;
- морква варена — 2 шт.;
- кукурудза консервована — 180 г;
- яблуко — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- зелень — для подачі.
Для маринаду цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет — 3–4 ст. л.;
- гаряча вода — 100–150 мл.
Спосіб приготування
Спочатку підготувати мариновану цибулю. Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями, додати сіль і цукор.
Залити оцтом і гарячою водою, перемішати й залишити маринуватись на 30 хвилин. За цей час цибуля втратить гіркоту, стане ніжною та ароматною.
В окремій мисці нарізати кубиками варені яйця й моркву, додати консервовану кукурудзу. Яблуко очистити від шкірки, видалити серцевину й нарізати дрібними кубиками.
Додати відціджену мариновану цибулю без рідини. Заправити салат майонезом, ретельно перемішати. Перед подачею прикрасити подрібненою зеленню.
