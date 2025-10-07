Французький салат смачніший за Олів’є — класичний рецепт

Французький салат. Фото: gospodynka.com.ua

Цей французький салат — справжній кулінарний раритет, який уже три десятиліття залишається фаворитом господинь. Поєднання ніжних яєць, солодкуватої моркви, соковитого яблука й легкої кислинки маринованої цибулі створює гармонійний смак, від якого складно відірватися. Він легкий, яскравий і значно смачніший за звичні олів’є чи крабовий.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця варені — 4 шт.;

морква варена — 2 шт.;

кукурудза консервована — 180 г;

яблуко — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

зелень — для подачі.

Для маринаду цибулі:

цибуля — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет — 3–4 ст. л.;

гаряча вода — 100–150 мл.

Спосіб приготування

Спочатку підготувати мариновану цибулю. Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями, додати сіль і цукор.

Морква та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Залити оцтом і гарячою водою, перемішати й залишити маринуватись на 30 хвилин. За цей час цибуля втратить гіркоту, стане ніжною та ароматною.

Додавання майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці нарізати кубиками варені яйця й моркву, додати консервовану кукурудзу. Яблуко очистити від шкірки, видалити серцевину й нарізати дрібними кубиками.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати відціджену мариновану цибулю без рідини. Заправити салат майонезом, ретельно перемішати. Перед подачею прикрасити подрібненою зеленню.

