Головна Смак Французький салат — смачніше в 100 разів за Олівʼє і Крабовий

Французький салат — смачніше в 100 разів за Олівʼє і Крабовий

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:04
Французький салат смачніший за Олів’є — класичний рецепт
Французький салат. Фото: gospodynka.com.ua

Цей французький салат — справжній кулінарний раритет, який уже три десятиліття залишається фаворитом господинь. Поєднання ніжних яєць, солодкуватої моркви, соковитого яблука й легкої кислинки маринованої цибулі створює гармонійний смак, від якого складно відірватися. Він легкий, яскравий і значно смачніший за звичні олів’є чи крабовий.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 4 шт.;
  • морква варена — 2 шт.;
  • кукурудза консервована — 180 г;
  • яблуко — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • зелень — для подачі.

Для маринаду цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет — 3–4 ст. л.;
  • гаряча вода — 100–150 мл.

Спосіб приготування

Спочатку підготувати мариновану цибулю. Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями, додати сіль і цукор.

рецепт салату
Морква та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Залити оцтом і гарячою водою, перемішати й залишити маринуватись на 30 хвилин. За цей час цибуля втратить гіркоту, стане ніжною та ароматною.

смачний салат рецепт
Додавання майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці нарізати кубиками варені яйця й моркву, додати консервовану кукурудзу. Яблуко очистити від шкірки, видалити серцевину й нарізати дрібними кубиками.

рецепт смачного салату
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати відціджену мариновану цибулю без рідини. Заправити салат майонезом, ретельно перемішати. Перед подачею прикрасити подрібненою зеленню.

салат рецепт олів'є крабовий салат закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
