Галета з полуницею: найсмачніший літній десерт

Галета з полуницею. Фото: кадр з відео

У сезон полуниці особливо хочеться простих і домашніх десертів, які не потребують складної підготовки. Ця галета — саме така: хрустке тісто, ароматна ягідна начинка та ніжний баланс солодкого смаку. Вона готується швидко, але виглядає як з гарної кондитерської.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 200 г;

вершкове масло — 80 г;

сир кисломолочний — 100 г;

жовток — 1 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 1 ст. л.

Для начинки:

полуниця — 300 г;

цукор — 1 ст. л.;

крохмаль — 1 ст. л.;

білок — 1 шт.;

мигдалеві пелюстки;

цукрова пудра для подачі.

Приготування випічки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Змішати борошно, масло, сир, жовток, сіль і цукор та замісити м’яке тісто. Загорнути його та охолодити. Полуницю змішати з цукром і крохмалем. Розкачати тісто, викласти начинку, залишаючи краї вільними, та злегка загорнути їх всередину. Змастити краї білком, посипати мигдалевими пелюстками. Випікати до золотистого кольору, після охолодження присипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Читайте також:

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.