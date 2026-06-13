Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Галета з полуницею: найсмачніший літній десерт

Галета з полуницею: найсмачніший літній десерт

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 14:44
Галета з полуницею: найсмачніший літній десерт
Галета з полуницею. Фото: кадр з відео

У сезон полуниці особливо хочеться простих і домашніх десертів, які не потребують складної підготовки. Ця галета — саме така: хрустке тісто, ароматна ягідна начинка та ніжний баланс солодкого смаку. Вона готується швидко, але виглядає як з гарної кондитерської.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 200 г;
  • вершкове масло — 80 г;
  • сир кисломолочний — 100 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 1 ст. л.

Для начинки:

  • полуниця — 300 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • білок — 1 шт.;
  • мигдалеві пелюстки;
  • цукрова пудра для подачі.
рецепт галети з полуницею
Приготування випічки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Змішати борошно, масло, сир, жовток, сіль і цукор та замісити м’яке тісто. Загорнути його та охолодити.
  2. Полуницю змішати з цукром і крохмалем.
  3. Розкачати тісто, викласти начинку, залишаючи краї вільними, та злегка загорнути їх всередину.
  4. Змастити краї білком, посипати мигдалевими пелюстками.
  5. Випікати до золотистого кольору, після охолодження присипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Читайте також:

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

полуниця рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації